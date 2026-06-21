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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

افزایش سوانح رانندگی در محور هریس

افزایش سوانح رانندگی در محور هریس

هریس- فرماندار هریس گفت: متاسفانه آمار سوانح رانندگی در محور هریس–پل مقاومت روند افزایشی داشته و لازم است اقدامات لازم برای بهسازی و ایمن‌سازی این مسیر در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالهی روز یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان هریس با اشاره به وضعیت برخی محورهای مواصلاتی شهرستان اظهار کرد:در مسیر احداث نیروگاه خورشیدی جاده به شدت آسیب دیده است و ضروری است حمل‌کنندگان مصالح، ضوابط مربوط به بار مجاز را رعایت کنند تا از تخریب بیشتر راه جلوگیری شود.

وی همچنین از کمبود علایم راهنمایی و رانندگی در سطح شهرستان انتقاد کرد و افزود:علایم راهنمایی و رانندگی در برخی مسیرها به شدت ناکافی است و باید نسبت به تامین و نصب آنها اقدام شود.

عبدالهی در ادامه خواستار همکاری شرکت ملی مس سونگون در بهسازی محور هریس–پل مقاومت شد و گفت: با توجه به فعالیت نیروگاه خورشیدی در این مسیر و تاثیر آن بر وضعیت راه، مشارکت شرکت ملی مس سونگون در اجرای عملیات بهسازی و ارتقای کیفیت این محور ضروری است.

سرهنگ فریدونی فرمانده پلیس راه اهر - تبریز نیز در این جلسه نسبت به برخی نواقص ایمنی در محورهای مواصلاتی هشدار داد.

وی با اشاره به وجود دسترسی‌های غیرمجاز در بزرگراه خواجه - ورزقان، بر لزوم ساماندهی این نقاط تاکید کرد و افزود: نبود حفاظ ایمنی در برخی پل‌ها، خطر سقوط وسایل نقلیه را افزایش می‌دهد.

سرهنگ فریدونی همچنین از ضعف و یا نبود خط‌کشی مناسب در جاده‌های فرعی انتقاد کرد و خواستار رفع این مشکلات برای ارتقای ایمنی تردد شد.

کد مطلب 6866812

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