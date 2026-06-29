توقیف ۱۷۲ دستگاه وسیله نقلیه در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر دوشنبه در تشریح این خبر بیان کرد: با توجه به مطالبات مردمی و به منظور افزایش انضباط ترافیکی، پیشگیری و مهار تصادفات و همچنین کنترل تخلفات، طرح آرامش و ایمنی ترافیک توسط مأموران پلیس شهرستان مراغه اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: طی هفته گذشته در اجرای این طرح برابر ضوابط و مقررات با تخلفاتی همچون ایجاد آلودگی صوتی، نداشتن پلاک، تغییر در ارکان وسیله نقلیه،عدم به همراه داشتن مدارک و انجام حرکات نمایشی که باعث ایجاد خطرات برای راکبان و عابران می شود، تعداد ۶۸ دستگاه موتورسیکلت و تعداد ۱۰۴ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.