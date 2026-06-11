به گزارش خبرگزاری مهر، «بیتا ذوقیان» کاراتهکای همدانی تیم دانشجویان ایران، در جریان رقابتهای کاراته دانشجویان جهان به میزبانی برزیل، موفق شد در وزن منفی ۶۱ کیلوگرم مدال برنز این مسابقات را از آن خود کند.
ذوقیان در آغاز رقابتهای خود با نمایشی مقتدرانه برابر نماینده آمریکا با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید. وی سپس در دیداری نزدیک مقابل کاراتهکای فرانسه با نتیجه ۵ بر ۳ نتیجه را واگذار کرد.
نماینده کشورمان در ادامه با ارائه عملکردی قابل قبول، حریفانی از عربستان و ترکیه را به ترتیب با نتایج ۴ بر صفر و ۵ بر یک شکست داد و به دیدار ردهبندی راه یافت.
ذوقیان در دیدار ردهبندی نیز برابر نماینده کشور میزبان(برزیل) به پیروزی رسید و مدال برنز رقابتهای کاراته دانشجویان جهان را بر گردن آویخت.
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