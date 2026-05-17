کسب مدال طلا مسابقات انتخابی تیم ملی توسط کاراته کای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عرب یعقوبی که در هفته گذشت موفق به کسب مدال نقره مسابقات کاراته وان ایران شده بود؛ با پنج برد متوالی توانست تمام رقیبان را با شکست بدهد و مدال طلا مسابقات انتخابی تیم ملی در وزن ۶۳- کیلوگرم نوجوانان را کسب کند.

کارته کای سیستان و بلوچستان توانست جواز شرکت در اولین مرحله اردوی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ امان،اردن را به دست آورد.

لازم به ذکر است این مسابقات در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در استان همدان و دربین مدال آوران کاراته وان (۱) ایران و دعوت شدگان از سوی کادر فنی در رده سنی نوجوانان-جوانان و زیر ۲۱ سال برگزار شد.