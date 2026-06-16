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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

استقبال از دو مدال‌آور کاراته دانشجویان همدان در رقابت‌های جهانی

استقبال از دو مدال‌آور کاراته دانشجویان همدان در رقابت‌های جهانی

همدان- مراسم استقبال از «محمدرضا اسمعیلی خانی» و «بیتا ذوقیان» دو مدال‌آور ارزشمند کاراته دانشجویان ایران در رقابت‌های جهانی با حضور مسئولان استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال از «محمدرضا اسمعیلی خانی» و «بیتا ذوقیان» دو مدال‌آور ارزشمند کاراته دانشجویان ایران در رقابت‌های جهانی ظهر سه‌شنبه با حضور مسئولین و ورزش‌دوستان در محل اداره کل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، عنبریان رئیس هیئت ورزش‌های دانشجویی، وفایی رئیس هیئت کاراته، صفایی و پری‌پور رؤسای دانشگاه‌های پیام نور و صنعتی همدان و جمعی از علاقه‌مندان به ورزش برگزار شد، از افتخارآفرینی این دو ورزشکار در مسابقات جهانی کاراته دانشجویان تجلیل به عمل آمد.

استقبال از دو مدال‌آور کاراته دانشجویان همدان در رقابت‌های جهانی

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در حاشیه این مراسم، موفقیت این ورزشکاران را نتیجه تلاش، پشتکار و حمایت خانواده‌ها، مربیان و جامعه دانشگاهی دانست و بر ضرورت حمایت از قهرمانان ورزشی استان تاکید کرد.

مسابقات جهانی ورزش‌های دانشجویی با میزبانی کشور برزیل به پایان رسید و کاروان ایران توانست در جایگاه دوم این رقابت‌ها قرار گیرد؛ در رشته کاراته این رقابت‌ها «بیتا ذوقیان» موفق به کسب مدال برنز در بخش انفرادی کومیته بانوان شد و «محمدرضا اسمعیلی خانی» نیز در کومیته تیمی آقایان به مدال برنز دست یافت.

کد مطلب 6861970

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