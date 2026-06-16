به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال از «محمدرضا اسمعیلی خانی» و «بیتا ذوقیان» دو مدالآور ارزشمند کاراته دانشجویان ایران در رقابتهای جهانی ظهر سهشنبه با حضور مسئولین و ورزشدوستان در محل اداره کل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، عنبریان رئیس هیئت ورزشهای دانشجویی، وفایی رئیس هیئت کاراته، صفایی و پریپور رؤسای دانشگاههای پیام نور و صنعتی همدان و جمعی از علاقهمندان به ورزش برگزار شد، از افتخارآفرینی این دو ورزشکار در مسابقات جهانی کاراته دانشجویان تجلیل به عمل آمد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در حاشیه این مراسم، موفقیت این ورزشکاران را نتیجه تلاش، پشتکار و حمایت خانوادهها، مربیان و جامعه دانشگاهی دانست و بر ضرورت حمایت از قهرمانان ورزشی استان تاکید کرد.
مسابقات جهانی ورزشهای دانشجویی با میزبانی کشور برزیل به پایان رسید و کاروان ایران توانست در جایگاه دوم این رقابتها قرار گیرد؛ در رشته کاراته این رقابتها «بیتا ذوقیان» موفق به کسب مدال برنز در بخش انفرادی کومیته بانوان شد و «محمدرضا اسمعیلی خانی» نیز در کومیته تیمی آقایان به مدال برنز دست یافت.
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