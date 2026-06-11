ابوشریف: سردار سلامی اندیشمندی راهبردی و حامی حقیقی آرمان فلسطین بود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف، صبح پنجشنبه در مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، با اشاره به شخصیت سردار شهید حسین سلامی اظهار داشت: ایشان فقط یک نظامی بلندپایه نبودند، بلکه همزمان یک اندیشمند اسلامی بزرگ و یک نظریهپرداز راهبردی و استراتژیک بودند که فلسطین، مسجدالاقصی، لبنان و کل منطقه را دربرمیگرفت.
وی با اشاره به تحولات اخیر و وضعیت رژیم صهیونیستی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی برگهای برنده خود را از دست داده و خسارتهای زیادی متحمل شده است. برخلاف تلاش این رژیم برای القای دستاوردهای تاکتیکی، واقعیت حاکی از شکستهای متعدد، بهویژه در وجهه و آبروی جهانی آن است.
ابوشریف با استناد به آخرین نظرسنجیها در آمریکا گفت: ۵۳ تا ۵۴ درصد افراد شرکتکننده در نظرسنجی از فلسطین و مقاومت حمایت کردهاند، در حالی که تنها ۳۱ درصد از رژیم صهیونیستی حمایت کردند. در نسل جوان آمریکا با فاصله سنی ۱۸ تا ۲۴ سال، این حمایت از فلسطین به ۶۰ درصد میرسد که برای رژیم صهیونیستی بسیار وحشتناک است.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران تأکید کرد: آمریکا این واقعیت را درک کرده و به همین دلیل تلاش میکند به هر شکل ممکن جای پای رژیم صهیونیستی و پروژه خود را در منطقه تثبیت کند، اما مسلماً به هدف خود نخواهد رسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آمریکایی که پیشتر از شکست دادن ایران دم میزد، اکنون تلاش میکند به هر نحوی به این مناظره و درگیری پایان دهد. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به لطف خداوند متعال و با بهرهمندی از صبر مردم، فداکاریها، اقدامات حماسی و همبستگی با محور مقاومت، انشاءالله پیروزی بزرگی را در آینده رقم خواهد زد.
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