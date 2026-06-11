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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

اولتیماتوم قاضی‌القضات استان سمنان به مدیران کالپوش؛ مشکلات را حل کنید

اولتیماتوم قاضی‌القضات استان سمنان به مدیران کالپوش؛ مشکلات را حل کنید

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان پس از استماع مشکلات چهارگانه مردم کالپوش در حوزه‌های مختلف به مدیران اجرایی هشدار داد: مشکلات را حل کنید، در غیر این صورت دستگاه قضا قاطعانه ورود می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری که در سفری دو روزه به بخش کالپوش حضور یافته، صبح پنجشنبه در حاشیه نشست با مسئولان محلی و نمایندگان مردم شهر رضوان، هدف از این سفر را دیدار با قضات و کارکنان حوزه قضایی کالپوش، گفت‌وگو با مسئولان شهری و روستایی، افتتاح شورای حل اختلاف، بازدید از چند پروژه عمرانی و واحد تولیدی و بررسی میدانی مسائل منطقه عنوان کرد.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه اظهار داشت: عمده مشکلات و مطالبات مسئولان بخش در چهار محور اصلی شامل مسائل ثبت اسناد، محیط زیست، منابع طبیعی و راه‌های ارتباطی بین روستاها خلاصه می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: مقرر شد تمام موضوعاتی که در حوزه وظایف دستگاه قضایی قرار دارد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق مسئولان قضایی شهرستان و استان رسیدگی شود.

وی افزود: موضوعاتی که در حوزه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی است نیز باید از سوی نهادهای ذی‌ربط پیگیری شود و دستگاه قضایی به صورت مستمر روند آن را رصد خواهد کرد.

اکبری با ابراز اطمینان از دغدغه‌مندی مدیران اجرایی استان، خاطرنشان کرد: همه مسئولان مرتبط نسبت به مسائل این منطقه حساسیت لازم را دارند و امیدواریم به‌ویژه در حوزه راه و زیرساخت‌های ارتباطی، بخشی از مشکلات مردم رفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت عمومی در مناطق روستایی، گفت: همکاران قضایی با صلابت و اقتدار نسبت به هرگونه اخلال در نظم و حقوق مردم برخورد قانونی خواهند داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان از افزوده شدن یک قاضی جدید به حوزه قضایی کالپوش خبر داد و اعلام کرد: این اقدام در راستای افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها انجام می‌شود.

کد مطلب 6857053

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