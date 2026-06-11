به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری که در سفری دو روزه به بخش کالپوش حضور یافته، صبح پنجشنبه در حاشیه نشست با مسئولان محلی و نمایندگان مردم شهر رضوان، هدف از این سفر را دیدار با قضات و کارکنان حوزه قضایی کالپوش، گفت‌وگو با مسئولان شهری و روستایی، افتتاح شورای حل اختلاف، بازدید از چند پروژه عمرانی و واحد تولیدی و بررسی میدانی مسائل منطقه عنوان کرد.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه اظهار داشت: عمده مشکلات و مطالبات مسئولان بخش در چهار محور اصلی شامل مسائل ثبت اسناد، محیط زیست، منابع طبیعی و راه‌های ارتباطی بین روستاها خلاصه می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: مقرر شد تمام موضوعاتی که در حوزه وظایف دستگاه قضایی قرار دارد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق مسئولان قضایی شهرستان و استان رسیدگی شود.

وی افزود: موضوعاتی که در حوزه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی است نیز باید از سوی نهادهای ذی‌ربط پیگیری شود و دستگاه قضایی به صورت مستمر روند آن را رصد خواهد کرد.

اکبری با ابراز اطمینان از دغدغه‌مندی مدیران اجرایی استان، خاطرنشان کرد: همه مسئولان مرتبط نسبت به مسائل این منطقه حساسیت لازم را دارند و امیدواریم به‌ویژه در حوزه راه و زیرساخت‌های ارتباطی، بخشی از مشکلات مردم رفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت عمومی در مناطق روستایی، گفت: همکاران قضایی با صلابت و اقتدار نسبت به هرگونه اخلال در نظم و حقوق مردم برخورد قانونی خواهند داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان از افزوده شدن یک قاضی جدید به حوزه قضایی کالپوش خبر داد و اعلام کرد: این اقدام در راستای افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها انجام می‌شود.