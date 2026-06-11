۱۲ هزار کیلومتر راه در حال ساخت داریم؛ استان سمنان قطب ترانزیت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح ایوانکی با تاکید به اینکه پروژه های زیر ساختی حوزه حمل و نقل با قوت در سطح کشور ادامه دار است، افزود: ۱۲ هزار کیلومتر پروژه فعال راهداری برای کشور در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه هیچ یک از طرح های راهداری در شرایط جنگی متوقف نشدند، ادامه داد: هم اکنون هفت هزار و ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه، سه هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه اصلی و ۷۵۰ کیلومتر آزاد راه با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا است.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور توسعه راه را از ارکان مهم پیشرفت برشمرد و توضیح داد: بر همین اساس پروژه تقاطع غیر همسطح ایوانکی به عنوان یک نقطه حادثه خیز تعریف شده است.

بازوند از ۱۶ پروژه فعال در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: اعتبار این طرح ها ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

وی افزود: پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به پروژه های بزرگراهی و بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان آن به پروژه های آزاد راهی مربوط می شود.