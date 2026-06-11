به گزارش خبرنگار مهر، حسین فردوسی صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر و آیین معرفی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر اظهار کرد: بوشهر استانی برخوردار از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی، اقتصادی و انسانی است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه ملی ایفا کند.

وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای استان بوشهر، مردم این دیار را نماد غیرت، مقاومت و وطن‌دوستی دانست و افزود: بوشهری‌ها در طول تاریخ همواره در دفاع از کشور پیشگام بوده‌اند و شایسته بهترین شرایط زندگی و رفاه هستند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور مهم‌ترین مزیت بوشهر را اقتصاد دریامحور عنوان کرد و گفت: برخورداری از سواحل گسترده خلیج فارس، فرصت‌های کم‌نظیری را در حوزه تجارت، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری برای این استان فراهم کرده است.

فردوسی با اشاره به پیشینه طولانی مطالبه ایجاد منطقه آزاد در بوشهر افزود: نگاه آینده‌نگر فعالان اقتصادی این استان از دهه‌های گذشته تاکنون ادامه داشته و امروز باید این ظرفیت تاریخی به فرصتی برای رونق اقتصادی تبدیل شود.

مناطق آزاد باید متناسب با ویژگی‌ها و مزیت‌های هر منطقه اداره شوند

وی با بیان اینکه مناطق آزاد باید متناسب با ویژگی‌ها و مزیت‌های هر منطقه اداره شوند، تصریح کرد: منطقه آزاد بوشهر نیز باید با تکیه بر توانمندی‌های بندری، دریایی و تجاری خود، الگوی اختصاصی توسعه را دنبال کند.

فردوسی همچنین از همدلی و هماهنگی مسئولان استان برای راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر قدردانی کرد و این انسجام را زمینه‌ساز موفقیت این منطقه دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، فردین اسلامی‌راد را مدیری باتجربه و آشنا با حوزه مناطق آزاد معرفی کرد و ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از تجربیات وی، روند استقرار و توسعه منطقه آزاد بوشهر با سرعت بیشتری دنبال شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از استقرار یک تیم تخصصی در بوشهر طی هفته‌های آینده خبر داد و گفت: این تیم مأمور راه‌اندازی زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و فرآیندهای اجرایی مورد نیاز منطقه آزاد خواهد بود تا این منطقه هرچه سریع‌تر وارد فاز عملیاتی شود.

فردوسی ابراز امیدواری کرد: منطقه آزاد بوشهر در آینده نزدیک به یکی از مراکز مهم جذب سرمایه‌گذاری، تجارت و رشد اقتصادی در جنوب کشور تبدیل شود.