معاون وزیر اقتصاد: توسعه اقتصاد دریا محور در بوشهر دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فردوسی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: تعریف و اجرای پروژههای پیشران از جمله پروژههایی که مردم طی ۲ سال آینده، برکات آن را حس کنند از اولویتهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی است که امیدوارم در بوشهر نیز این مهم محقق شود.
معاون وزیر اقتصاد و سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور افزود: مدیران مناطق آزاد با توجه به اختیاراتی که دارند و بر اساس برنامههای راهبردی، طرحها و پروژههای پیشران را جلو می برند و از ظرفیت بخش خصوصی، استفاده حداکثری می کنند.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با وجودی که منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر، هنوز راهاندازی نشده و امروز جلسه معارفه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره برگزار شده، لکن دورنمای خوبی برای این منطقه آزاد میبینم و با همکاری دولت و بخش خصوصی، افق پیش رو، بسیار درخشان است.
وی با تأکید بر نقشآفرینی موثرتر بخش خصوصی گفت: دولت نمیتواند به تنهایی سرمایهگذاری مورد نیاز را در این مناطق انجام دهد و حضور بخش خصوصی در این عرصه غیر قابل انکار است.
فردوسی یادآور شد: اطلاعرسانی لازم در خصوص ظرفیت های منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر به مردم از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی انجام شود تا ان شاءالله با مشارکت سرمایه گذاران، همکاری مردم و مدیریت ارشد استان و دستگاه های اجرایی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر با تجارب سال ها مدیریت و خدمت موفق در منطقه آزاد انزلی و همکاری اعضای هیئت مدیره و اهتمام جدی که برای پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف ارزشمند دارد، بتواند بسیار موفق و سربلند باشد.
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