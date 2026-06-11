۴۴۸۵ پرونده در دادگاه صلح سلسله مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جریان بازدید از دادگاه صلح شهرستان سلسله گزارشی از عملکرد ۱۱ماهه سال ۱۴۰۴ دادگاه صلح سلسله ارائه کرد و اظهار داشت: در این مدت چهارهزار و ۵۹ پرونده به این مجموعه وارد شده و چهارهزار و ۴۸۵ فقره پرونده نیز مختومه شده است.

وی گفت: بر همین اساس، نرخ رسیدگی در شعب این دادگاه به ۱۱۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده تلاش و همت قضات و کارکنان در تسریع فرایند رسیدگی و کاهش موجودی پرونده‌ها است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: این آمار در حالی ثبت شده که دادگاه صلح شهرستان سلسله با فعالیت در دو شعبه، توانسته عملکردی فراتر از میزان ورودی پرونده‌ها داشته باشد و بخشی از موجودی پرونده‌های گذشته را نیز تعیین تکلیف کند.

حجت‌الاسلام شهواری بر دقت در رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی تأکید کرد و از تلاش‌های مجموعه قضایی شهرستان سلسله قدردانی به عمل آورد.