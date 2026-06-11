تنش شدید آبی در اراضی کشاورزی منطقه «کاکارضا» سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، مریم صادقی امروز پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر منابع آب شهرستان سلسله با انتقاد از وضعیت نامناسب توزیع آب در منطقه «کاکارضا» بر لزوم اجرای عدالت در تخصیص منابع آبی تأکید کرد.
وی با اشاره به تنش آبی ایجاد شده در اراضی و باغات پاییندست ناشی از کشت گسترده برنج در بالادست (منطقه بیرانشهر)، گفت: متأسفانه توازن کشت در این مناطق رعایت نشده و اراضی کشاورزی «کاکارضا» با بحران مواجه شدهاند.
فرماندار سلسله با یادآوری پیگیریهای پیشین از طریق استانداری، از معاونت شرکت آب منطقهای خواست تا با ورود فوری و نظارت دقیق، نسبت به مدیریت عادلانه آب و برقراری توازن در الگوی کشت، برای احقاق حقوق کشاورزان منطقه اقدام کنند.
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