به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صفرنژاد صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بردسکن با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۷ سال گذشته به دلیل آرمانهای خود در معرض انواع تهدیدها و جنگهای مختلف قرار گرفته، اما همواره با اتکا به مردم و رهبری از این شرایط سربلند خارج شده است.
فرماندار بردسکن با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: در ماههای گذشته شاهد دفاعی همهجانبه در عرصههای مختلف بودیم که با حضور هوشمندانه مردم، میدان دیپلماسی و توانمندیهای نظامی کشور همراه شد و نتیجه آن پیروزی ملت ایران بود.
وی حضور گسترده مردم در صحنه را سرمایهای بزرگ برای نظام دانست و گفت: امروز تجلی بصیرت و حضور مردم را در جامعه مشاهده میکنیم و این همراهی مسئولیت مدیران را برای خدمترسانی دوچندان کرده است.
صفرنژاد با تأکید بر ضرورت تکریم اربابرجوع تصریح کرد: حتی اگر امور تخصصی دستگاهها به بهترین شکل انجام شود اما تکریم مردم مورد توجه قرار نگیرد، بخشی از مأموریت دستگاه اجرایی ناقص خواهد ماند.
فرماندار بردسکن با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی در حوزه تنظیم بازار افزود: با وجود برخی نوسانات و تلاطمهای قیمتی، هیچ کمبودی در شهرستان وجود نداشت و شرایط به خوبی مدیریت شد و تمامی مدیران موظف هستند همکاری لازم را با قرارگاه نظارت بر بازار داشته باشند.
وی همچنین با نزدیک شدن به هفته دولت بر ضرورت تبیین خدمات نظام و دولت تأکید کرد و گفت: پروژهها و اقدامات انجام شده باید به شکل مناسب برای مردم تشریح شود تا شهروندان در جریان خدمات صورت گرفته قرار گیرند.
صفرنژاد توجه به فعالیتهای فرهنگی را از دیگر اولویتهای دستگاههای اجرایی برشمرد و اظهار کرد: اتفاقات سالهای اخیر نشان داد که کار فرهنگی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و دستگاهها با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی برنامههای شاخص فرهنگی را اجرا کنند.
فرماندار بردسکن با اشاره به تغییر شیوه توزیع اعتبارات تملک داراییها گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، اختیارات فرمانداری در این حوزه افزایش یافته و تخصیص اعتبارات بر مبنای عملکرد دستگاهها انجام خواهد شد.
وی بر ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی و حرکت به سمت اصلاح الگوی کشت نیز تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط کشور، مدیریت مصرف انرژی و منابع آبی باید مورد توجه جدی دستگاهها و بهرهبرداران قرار گیرد.
صفرنژاد همچنین خواستار ارتباط مستمر مدیران با اصحاب رسانه شد و گفت: رسانهها بازوی توانمند مجموعه مدیریتی شهرستان هستند و باید از ظرفیت آنان برای اطلاعرسانی و انعکاس خدمات دولت بهره گرفت.
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