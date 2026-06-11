۲۳۶۶ جهیزیه سهم نوعروسان خوزستان از طرح ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آیین اهدای ۳۰ هزار جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد در خوزستان با اشاره به سفر دو روزه رئیس کمیته امداد کشور به استان اظهار کرد: در این سفر برنامههای متنوعی برگزار شد که افتتاح ۶۰۰ واحد مسکونی در روز گذشته و اهدای همزمان ۳۰ هزار جهیزیه در سراسر کشور به میزبانی خوزستان، از مهمترین آنها بود.
وی افزود: سهم استان خوزستان از این تعداد، دو هزار و ۳۶۶ سری جهیزیه است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه در خوزستان به نوعروسان تقدیم شده است، بهگونهای که در پایان سال گذشته هیچ پشتنوبتی برای دریافت جهیزیه در استان وجود نداشت.
شیبه تصریح کرد: این تعهد را میدهیم که در سال جاری نیز به محض ثبت مدارک نوعروسان و تازهدامادها در سامانه امداد، جهیزیه با افتخار و در کوتاهترین زمان ممکن به آنها اهدا شود.
وی تأکید کرد: در کنار توزیع جهیزیهها، حدود هفت هزار قلم کالای خانگی نیز در سال گذشته میان خانوادههای نیازمند توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان بیان کرد: تمامی خدماتی که کمیته امداد در اختیار نیازمندان قرار میدهد، در راستای توانمندسازی خانوادههاست و اهدای جهیزیه نیز با همین رویکرد انجام میشود.
شیبه اضافه کرد: با توجه به اینکه بخش عمدهای از نیاز خانوادهها امروز به حوزه مسکن مربوط میشود، اگر بتوانیم مشکلات این بخش را برطرف کنیم، مسیر توانمندسازی نیز کوتاهتر خواهد شد.
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