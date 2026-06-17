مذاکرات ایران و آمریکا محور رایزنی فیدان با همتایان مصری و پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در تماس‌های جداگانه با بدر عبدالعاطی و محمد اسحاق دار وزرای خارجه مصر و پاکستان گفتگو کرد.

برخی منابع در وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند که در این تماس‌های جداگانه درباره مذاکرات تکمیلی میان ایران و آمریکا که قرار است با هدف برقراری صلح پایدار برگزار شود، رایزنی صورت گرفت.

یکشنبه گذشته آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان بر سر امضای یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ، توافق کردند.

به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است این یادداشت تفاهم جمعه در سوئیس امضا و در همان روز مذاکرات بر سر دیگر مسائل آغاز شود.