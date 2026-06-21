به گزارش خبرنگار مهر نشست رسانهای سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با محوریت مدیریت بهینه مصرف آب و معرفی بستههای تشویقی مشترکان در آستانه فصل گرم سال برگزار شد.
در این نشست که امروز یکشنبه، مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ برگزار شد، علی سیدزاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب و سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی دقیق و شفاف در حوزه آب گفت: اطلاعرسانی مناسبی در خصوص فعالیتهای صنعت آب و فاضلاب انجام میشود و با توجه به قرار گرفتن در آستانه تابستان و فصل گرم، موضوع مدیریت بهینه مصرف آب در کشور ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی افزود: نیازمند آن هستیم که اطلاعرسانی صحیح، شفاف و دقیق از طریق اصحاب رسانه برای مردم انجام شود تا بتوانیم با کمک مردم و همکاری شرکتهای آب و فاضلاب، و همچنین با اقداماتی که همکاران ما در صنعت آب و فاضلاب انجام خواهند داد، در کنار مردم از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ نیز همانند سالهای گذشته با موفقیت عبور کنیم.
سیدزاده با اشاره به نقش مشارکت مردمی در مدیریت مصرف آب تصریح کرد: قطعا این مهم نیازمند همکاری مردم در حوزه مدیریت بهینه مصرف آب است و در همین راستا سعی خواهیم کرد به سوالات اصحاب رسانه پاسخ دهیم. محور اصلی نشست امروز نیز بر موضوع مدیریت بهینه مصرف آب متمرکز خواهد بود.
تشریح بستههای تشویقی جدید مدیریت مصرف آب
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب در ادامه با اشاره به طراحی بستههای جدید تشویقی در صنعت آب و فاضلاب اظهار کرد: دکتر امینی بستهای تشویقی در صنعت آب و فاضلاب تنظیم کردهاند که بر دو محور اصلی استوار است.
وی توضیح داد: نخست، اگر مشترکین محترم میزان مصرف آب خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش دهند، پس از احصا و تأیید این موضوع توسط شرکتهای آب و فاضلاب، ۲۰ درصد در آببهای آنان تخفیف اعمال خواهد شد.
مشوق دوم؛ استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب
سیدزاده در ادامه به محور دوم این بسته اشاره کرد و گفت: موضوع بعدی استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب است. با توجه به اینکه استفاده از انواع این تجهیزات میتواند حداقل تا ۳۰ درصد در مصرف آب یک خانواده صرفهجویی ایجاد کند، این موضوع از اهمیت بالایی در مدیریت مصرف برخوردار است.
وی افزود: در این زمینه موافقت لازم از سوی وزیر نیز اخذ شده است و در صورتی که مشترکین محترم با هماهنگی شرکتهای آب و فاضلاب اقدام به استفاده از این تجهیزات کنند، تخفیفهایی برای آنان در نظر گرفته خواهد شد. همکاران ما در حوزه مشترکین در حال برنامهریزی هستند و این موضوع به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ شده است.
اجرای نظام پلکانی و تخفیفهای ترکیبی آببها
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به ساختار قیمتگذاری آب گفت: این تخفیفها علاوه بر تخفیفهای موجود در نظام قیمتگذاری آب است که بهصورت پلکانی اجرا میشود. در این نظام، اگر فردی زیر الگوی مصرف آب قرار گیرد، آببهای بسیار کمتری پرداخت خواهد کرد و در طبقات بالاتر نیز متناسب با میزان مصرف، هزینه افزایش مییابد.
وی ادامه داد: بر این اساس، در صورت کاهش ۲۰ درصدی مصرف نسبت به سال قبل، ۲۰ درصد تخفیف در آببها اعمال میشود و همچنین در صورت استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب با هماهنگی شرکتهای آب و فاضلاب، ۳۰ درصد تخفیف دیگر نیز برای مشترکان در نظر گرفته خواهد شد.
برنامهریزی برای تأمین تجهیزات کاهنده مصرف
سیدزاده در پایان این بخش از سخنان خود گفت: برنامهریزی لازم در حال انجام است تا شرکتهای آب و فاضلاب این تجهیزات را خریداری کرده و در انبارهای خود نگهداری کنند تا برای مشترکینی که متقاضی استفاده هستند، تجهیزات استاندارد و مورد تأیید در اختیار قرار گیرد.
وی تأکید کرد: این دو موضوع از اقدامات جدید و مهم امسال است که میتواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف آب در کشور ایفا کند و فضای فرهنگ مصرف بهینه آب را در ایران تقویت کند.
هدررفت ۱۵ درصدی آب در شبکه توزیع کشور / تشریح جزئیات آب بدون درآمد و برنامه کاهش آن
در ادامه این نشست علی سیدزاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب و سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، به تشریح وضعیت هدررفت آب در کشور، ساختار شبکههای توزیع و برنامههای کاهش آب بدون درآمد پرداخت.
سیدزاده با اشاره به وضعیت مصرف آب در کشور گفت: آب در کشور، بهویژه در شهرهای بزرگ، در دو بخش اصلی مورد بررسی قرار میگیرد؛ بخشی مربوط به شبکههای توزیع و خطوط انتقال است و بخش دیگر مربوط به مصرف درون منازل مشترکان است.
وی افزود: در صنعت آب و فاضلاب، مفهوم هدررفت عمدتاً به شبکههای توزیع مربوط میشود. از محل منابع تأمین آب تا ورودی منازل مشترکان، هرگونه نشتی در شبکه و خطوط انتقال، در دسته هدررفت فیزیکی قرار میگیرد.
نقش مشترکان در کاهش مصرف و مدیریت نشتیهای داخلی
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: بخشی از هدررفت نیز در داخل منازل و به دلیل نشتیهای داخلی رخ میدهد که این بخش مستقیماً به مشترکان مربوط است و نیازمند استفاده از راهکارهای صرفهجویی در مصرف آب است.
وی در ادامه با اشاره به ساختار مدیریتی صنعت آب گفت: از ابتدای تأسیس شرکتهای آب و فاضلاب، یعنی از حدود سال ۱۳۷۳، دفاتر تخصصی مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب تشکیل شد.
به گفته سیدزاده، این دفاتر مأموریت رصد، بررسی، تحلیل و مطالعه هدررفت آب در شبکههای توزیع را بر عهده دارند و در این مسیر از استانداردهای جهانی انجمن بینالمللی آب (IWA) استفاده شده است.
سیدزاده تأکید کرد: با پیادهسازی متدها و استانداردهای بینالمللی، موضوع هدررفت آب در ایران از یک مسئله سنتی به یک موضوع کاملاً علمی و فنی تبدیل شده است.
وی افزود: در شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، بهصورت سالانه شبکهها رصد و تحلیل میشوند و بر اساس آن، در پایان هر سال جدول بالانس آب تهیه میشود که مطابق استانداردهای بینالمللی است.
۱۵ درصد هدررفت فیزیکی در شبکههای آب کشور
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با ارائه آخرین آمار گفت: آخرین دادهها نشان میدهد در کشور ایران حدود ۱۵ درصد هدررفت فیزیکی در شبکههای توزیع وجود دارد.
وی توضیح داد: هدررفت فیزیکی به معنای نشت واقعی آب از شبکههای انتقال، توزیع و انشعابات است.
سیدزاده در ادامه گفت: بر اساس اطلاعات بانک جهانی، میانگین هدررفت آب در کشورهای توسعهیافته حدود ۷ تا ۸ درصد است.
وی افزود: هدفگذاری صنعت آب و فاضلاب ایران حرکت تدریجی به سمت این استانداردهاست و در برنامه هفتم توسعه نیز کاهش سالانه ۰.۳ درصد هدررفت پیشبینی شده است.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به مفهوم آب بدون درآمد گفت: در کشور، شاخص آب بدون درآمد ۳۱.۴ درصد است که شامل چند بخش میشود.
وی توضیح داد: از این میزان، ۱۵ درصد مربوط به هدررفت فیزیکی است و بخش باقیمانده شامل مصرفهای غیرمجاز، خطای کنتورها و خطاهای سیستم اندازهگیری و کنترل است.
چالش شبکه فرسوده و هدف کاهش تدریجی هدررفت
سیدزاده با اشاره به وضعیت شبکهها گفت: در استان تهران نیز میزان هدررفت حدود ۱۰ درصد است و در سایر استانها نیز در همین حدود قرار دارد.
وی افزود: کاهش هدررفت نیازمند سرمایهگذاری گسترده در بازسازی شبکههای فرسوده، بهینهسازی طراحی شبکه، کاهش فشار شبکه و هوشمندسازی سیستمهای توزیع است.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: هدررفت آب رابطه مستقیم و نمایی با فشار شبکه دارد؛ به این معنا که هرچه فشار شبکه بالاتر باشد، میزان نشت و هدررفت نیز افزایش مییابد.
نیاز ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای کاهش یک درصدی هدررفت
وی در ادامه گفت: بر اساس برآورد سال گذشته، برای کاهش تنها یک درصد از آب بدون درآمد در کشور، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.
سیدزاده اظهار کرد: در حال حاضر بهطور میانگین سالانه حدود ۳۵۰۰ کیلومتر از شبکههای فرسوده آب و فاضلاب در کشور بازسازی و نوسازی میشود.
ماهیت زنده هدررفت آب و ضرورت نگهداشت مستمر
وی تأکید کرد: هدررفت آب ماهیتی پویا و در حال افزایش دارد و اگر کنترل نشود، بهطور مستمر افزایش خواهد یافت؛ زیرا شبکهها بهصورت طبیعی دچار فرسودگی، خوردگی و آسیبهای فیزیکی میشوند.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: سالانه حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان برای اصلاح شبکهها هزینه میشود و همین اقدامات باعث شده روند هدررفت در کشور کاهشی باشد،
سیدزاده در ادامه به تشریح وضعیت مصرف آب در تهران، اقدامات انجامشده در سال گذشته و برنامههای مدیریت مصرف در سال جاری پرداخت. در همین راستا سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور از تحقق صرفهجویی قابل توجه در شهر تهران در سال ۱۴۰۴ خبر داد و نقش مدیریت فشار شبکه و همراهی مردم را در عبور از شرایط خشکسالی تشریح کرد.
سیدزاده با اشاره به وضعیت مصرف آب در سال ۱۴۰۴ گفت: آمار مصرف آب به دلیل فاصله زمانی بهصورت لحظهای قابل اندازهگیری نیست، اما بررسیهای انجامشده نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ با اقدامات انجامشده در شبکههای توزیع و همراهی مردم، حجم قابل توجهی صرفهجویی در شهر تهران محقق شده است.
وی افزود: این صرفهجویی در شرایطی رخ داد که شهر تهران وارد ششمین دوره خشکسالی خود شده و منابع آبی و ذخایر سدها به شدت کاهش یافته بود.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به اقدامات فنی انجامشده گفت: در کنار صرفهجویی مردم، مدیریت فشار شبکههای توزیع و مانورهای فنی همکاران در شهر تهران نقش مهمی در عبور از شرایط بحرانی داشته است.
وی تأکید کرد: با این اقدامات، توانستیم از شرایط سخت عبور کنیم و مشکل حاد و ویژهای در تأمین آب تهران ایجاد نشد.
کاهش مصرف ۲۵ لیتری هر تهرانی در پیک مصرف
سیدزاده در ادامه با اشاره به اثر اقدامات مدیریت مصرف گفت: بر اساس آمار ارائهشده، در ماههای پیش از تابستان سال گذشته، به ازای هر شهروند تهرانی حدود ۲۵ لیتر کاهش مصرف آب ثبت شده است که عددی قابل توجه محسوب میشود.
وی با اشاره به رفتار مصرف در شرایط گرمایی توضیح داد: آمارها نشان میدهد در زمانهایی که دما به بالای ۴۰ درجه میرسد، به ازای هر یک درجه افزایش دما حدود ۵ درصد افزایش مصرف آب رخ میدهد.
به گفته او، همین موضوع باعث میشود در فصل گرم سال، مدیریت شبکه و کنترل مصرف اهمیت دوچندان پیدا کند.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: در شرایط پیک مصرف، یکی از راهکارهای اصلی، توزیع عادلانه آب در شبکه است.
وی افزود: در سال گذشته، با اجرای مدیریت فشار در زونهای مختلف شبکه و استفاده از فشارشکنها، فشار آب در برخی مناطق کنترل شد تا منابع موجود در مخازن به شکل بهینه مدیریت شود.
سیدزاده با اشاره به مشکلات احتمالی ناشی از مدیریت فشار گفت: ممکن است در برخی مناطق افت شدید جریان آب رخ دهد، اما در این موارد مشترکان میتوانند با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند تا اکیپهای امداد و حوادث برای بررسی و رفع مشکل اعزام شوند.
وی درباره وضعیت فعلی منابع آبی گفت: با وجود بارندگیهای مناسب نسبت به سال گذشته، به دلیل مصرف گسترده ذخایر در سال قبل، وضعیت مخازن ذخیره هنوز در شرایط ایدهآل قرار ندارد.
با این حال، سیدزاده ابراز امیدواری کرد که با ادامه بارندگیها و همراهی مردم، مدیریت شرایط در سال جاری نیز امکانپذیر باشد.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: در مناطقی که فشار شبکه بالا باشد و احتمال افزایش هدررفت وجود داشته باشد، مدیریت فشار همچنان اعمال خواهد شد.
وی افزود: در صورت بروز هرگونه مشکل برای مشترکان، لازم است موضوع از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع داده شود تا اکیپهای امدادی برای رفع مشکل اعزام شوند.
در بخش پایانی این محور، سیدزاده با اشاره به حجم صرفهجویی انجامشده گفت: مجموع صرفهجویی ایجادشده در شهر تهران در سال گذشته در حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است.
رشد ۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت کشور / تداوم تنش آبی در فلات مرکزی و کاهش ۴۰ درصدی بارش در تهران
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور در بخش دیگری از این نشست با تشریح آخرین وضعیت بارشها در سال آبی جاری، از رشد نسبی بارندگی در سطح کشور و ادامه کمبارشی در بخشهای مهمی از فلات مرکزی و کلانشهر تهران خبر داد و آخرین آمار بارندگی، وضعیت منابع آبی، نظام تعرفهگذاری و سیاستهای برخورد با مشترکان پرمصرف را تشریح کرد.
ثبت ۲۲۶ میلیمتر بارندگی در سال آبی جاری
سیدزاده با اشاره به آمارهای هواشناسی گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۲۲۶.۸ میلیمتر بارندگی در کشور ثبت شده است.
وی افزود: این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت که حدود ۲۲۲.۱ میلیمتر است، حدود ۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
به گفته وی، میانگین بارندگی در کل کشور در سال جاری حدود ۱۲۹.۷ میلیمتر بوده و در مجموع نسبت به سال گذشته افزایش نسبی مشاهده میشود.
تمرکز بارشها در شمال، شمالغرب و جنوبغرب کشور
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به توزیع نامتوازن بارشها گفت: بخش عمده بارندگیها در شمال کشور، شمالغرب، غرب و جنوبغرب کشور رخ داده است.
وی افزود: در استانهایی مانند فارس که سال گذشته با شرایط نامناسبی مواجه بودند، وضعیت بارشی بهبود یافته است و در استان خوزستان نیز شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است.
ادامه کمبارشی در فلات مرکزی و شرق کشور
سیدزاده در ادامه تأکید کرد: با وجود افزایش میانگین بارندگی در کشور، همچنان فلات مرکزی، شرق، جنوبشرق و شمالشرق کشور با کمبود بارش مواجه هستند.
وی افزود: بارندگی مطلوب زمانی اثرگذار است که به روانآب تبدیل شده و وارد مخازن سدها شود؛ در غیر این صورت، تأثیر آن بر منابع آبی محدود خواهد بود.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به وضعیت استانها گفت: در برخی مناطق کشور، علیرغم رشد کلی بارندگی، نسبت به میانگین بلندمدت کاهش ثبت شده است.
وی از جمله این استانها را اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد عنوان کرد.
کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در تهران
سیدزاده با اشاره به وضعیت ویژه پایتخت گفت: در تهران تاکنون حدود ۱۵۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده، در حالی که میانگین بلندمدت آن حدود ۲۵۹ میلیمتر است؛ این موضوع نشاندهنده کاهش حدود ۴۰ درصدی بارش در تهران است.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور در ادامه به نظام قیمتگذاری آب اشاره کرد و گفت: الگوی مصرف در کشور بهطور میانگین حدود ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز است.
وی افزود: در استان تهران نیز مصرف ماهانه هر خانواده حدود ۱۲ مترمکعب برآورد میشود که معادل همان الگوی ۱۳۰ لیتر در روز است.
سیدزاده تأکید کرد: مشترکانی که مصرف آنها زیر الگوی تعیینشده قرار دارد، مشمول هیچگونه افزایش قیمت یا جریمه نمیشوند.
وی افزود: نظام تعرفهگذاری بهصورت پلکانی طراحی شده و هرچه مصرف بالاتر برود، هزینه پرداختی نیز افزایش مییابد.
به گفته وی، مشترکانی که مصرفی بیش از سه برابر الگو دارند، در پلههای بالای تعرفه قرار گرفته و هزینه آببهای بیشتری پرداخت میکنند.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: در کنار نظام تعرفهگذاری، اخطار و تذکر به مشترکان پرمصرف نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این اخطارها بهویژه برای مشترکانی که مصرف غیرمتعارف مانند استخرهای خانگی یا مصارف غیرضروری دارند صادر میشود.
سیدزاده تصریح کرد: در مواردی که مصرف غیرمجاز یا غیرمتعارف ادامه یابد، امکان محدودسازی یا قطع موقت انشعاب وجود دارد، مگر اینکه از منابع غیرآب شرب استفاده شود.
وی گفت: هدف صنعت آب و فاضلاب این است که با ترکیب سیاستهای تشویقی و کنترلی، مشترکان را به سمت مصرف بهینه هدایت کند.
سیدزاده ابراز امیدواری کرد که با اجرای بستههای تشویقی جدید، رفتار مصرفی مشترکان بهبود یابد و نیاز به اعمال جرایم و محدودیتها کاهش پیدا کند.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی، جزئیات هزینه تمامشده آب، وضعیت مصرف دولتی و برنامههای توسعه استفاده از آبهای نامتعارف و پساب را تشریح کرد و به موضوع مصرف دستگاههای دولتی، قیمت تمامشده آب، وضعیت پساب کشور و الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه در حوزه آب پرداخت.
الزام دستگاههای دولتی به رعایت الگوی مصرف آب
سیدزاده با تأکید بر ضرورت عدالت در مصرف انرژی و آب گفت: کلیه دستگاههای دولتی و اجرایی باید در موضوع مصرف آب الگو باشند و مصرف خود را بهینه کنند.
وی افزود: این موضوع به همه شرکتهای آب و فاضلاب و دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شده و در دستور کار وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری قرار دارد.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به سازوکار نظارتی گفت: سامانهای طراحی شده که اطلاعات مصرف آب دستگاههای دولتی بهصورت ماهانه از سراسر کشور دریافت و رصد میشود و گزارشهای لازم تهیه و اعلام میگردد.
وی افزود: در کشور حدود ۲۳۵ هزار و ۶۰۰ اشتراک دولتی از مجموع حدود ۲۵ میلیون اشتراک آبی وجود دارد که سالانه حدود ۱۱۲ میلیون مترمکعب آب مصرف میکنند.
سیدزاده تأکید کرد: اگرچه سهم مصرف آب دستگاههای دولتی کمتر از ۲ درصد کل مصرف کشور است، اما با توجه به شعار الگو بودن دولت، این بخش باید بیش از سایر بخشها در مدیریت مصرف پیشرو باشد.
وی ادامه داد: رصد مصرف دستگاههای دولتی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف، گزارشهای لازم تهیه و اعلام میشود.
به گفته او، علاوه بر اعمال جرایم آببهای مازاد، برخوردهای قانونی نیز از طریق شورای تأمین استانها و استانداریها انجام خواهد شد.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور در پاسخ به سوالی درباره قیمت آب گفت: هزینه تمامشده هر مترمکعب آب بهطور میانگین حدود ۲۵ هزار تومان است.
وی افزود: در حالی که میانگین دریافتی از مشترکان بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان است، بنابراین بخش قابل توجهی از هزینهها توسط دولت و یارانهها جبران میشود.
سیدزاده با اشاره به ارزشگذاری آب گفت: ارزش واقعی آب بسیار بالاتر از قیمت تمامشده دفتری آن است.
وی افزود: در حال حاضر پساب تصفیهشده در برخی قراردادهای سرمایهگذاری با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان به ازای هر مترمکعب در حال معامله است.
تولید سالانه ۱.۷۸ میلیارد مترمکعب پساب در کشور
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: سالانه حدود ۱.۷۸ میلیارد مترمکعب پساب در تصفیهخانههای فاضلاب کشور تولید میشود.
وی افزود: این حجم از پساب در بخشهای مختلفی از جمله تغذیه آبخوانها، کشاورزی و صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.
سیدزاده با اشاره به الزامات قانونی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، صنایع آببر و غیر بهداشتی باید به تدریج مصرف آب متعارف را کاهش داده و از منابع آب نامتعارف مانند پساب استفاده کنند.
وی افزود: این روند بهصورت تدریجی و با همکاری وزارت نیرو، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط در حال اجراست.
به گفته وی، در حال حاضر حدود ۵۰.۹ درصد پساب در بخش کشاورزی، ۳۷.۲ درصد در تخلیه به آبهای سطحی و تنها ۵.۸۸ درصد در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.
سیدزاده تأکید کرد: هدف این است که سهم صنعت از پساب بهصورت قابل توجهی افزایش یابد.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: برخی صنایع مانند صنایع فولادی و معدنی، از جمله در استان اصفهان، از پساب برای فرآیند تولید استفاده میکنند.
وی افزود: استفاده از پساب به کیفیت آن و نیاز صنعتی بستگی دارد و در برخی موارد نیاز به تصفیه ثانویه نیز وجود دارد.
سیدزاده با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم توسعه گفت: در این قانون، ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف و آبشیرینکنها در بورس انرژی پیشبینی شده است.
وی افزود: همچنین تخصیص آب به صنایع بزرگ و معادن باید به سمت استفاده از پساب یا آب دریا هدایت شود.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: اجرای کامل این سیاستها نیازمند توسعه زیرساختها و شبکههای انتقال است، زیرا بسیاری از صنایع فاصله قابل توجهی از شبکههای فاضلاب دارند.
وی افزود: تحقق این اهداف نیازمند همکاری بین وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان محیط زیست است.
بررسی امکانپذیری خصوصیسازی در صنعت آب
در بخش دیگری از این نشست، موضوع امکان ورود بخش خصوصی به صنعت آب و مدلهای مشارکتی مشابه پروژههای زیرساختی مطرح شد که به بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری و بهرهبرداری در این حوزه اختصاص داشت.
در ادامه سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور از گسترش مشارکت بخش خصوصی در پروژههای آب و فاضلاب، بهویژه در حوزه تصفیهخانهها و زیرساختهای فنی خبر داد و بر ضرورت جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تأکید کرد و به تشریح وضعیت سرمایهگذاری،
سیدزاده با اشاره به سیاستهای توسعهای صنعت آب گفت: دفاتر تخصصی در حوزه تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش خصوصی فعال هستند و در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از پروژههای تصفیهخانههای فاضلاب، بهویژه در مناطق جنوبی کشور، با سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی به بهرهبرداری رسیده است.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: بسیاری از تصفیهخانهها و پروژههای مهم فاضلابی با مشارکت سرمایهگذاران داخلی اجرا شدهاند و این مدل مشارکت، یکی از مسیرهای اصلی توسعه زیرساختهای آب کشور است.
وی ادامه داد: امیدواریم با بهبود فضای اقتصادی کشور، زمینه جذب بیشتر سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم شود تا بتوانیم در توسعه فاضلاب و سایر پروژههای زیرساختی از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
سیدزاده با اشاره به ساختار اجرایی پروژهها گفت: تمامی فعالیتهای اجرایی شرکتهای آب و فاضلاب از جمله لولهگذاری، اصلاح و بازسازی شبکه، تعویض کنترلهای خراب، احداث ایستگاههای پمپاژ، احداث تصفیهخانهها و آزمایشگاهها از طریق پیمانکاران و بخش خصوصی انجام میشود.
وی توضیح داد: بخش قابل توجهی از فعالیتها از طریق مناقصه به پیمانکاران واگذار میشود، اما مفهوم سرمایهگذاری عمدتاً در حوزه تصفیهخانههای آبشیرینکن و تصفیهخانههای فاضلاب مطرح است که نیازمند ورود سرمایهگذاران است.
آمادگی برای ارائه بستههای سرمایهگذاری به بخش خصوصی
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: بستههای متنوع سرمایهگذاری در صنعت آب آماده شده و آمادگی کامل برای ارائه آنها به سرمایهگذاران وجود دارد.
در پاسخ به سوالی درباره مطالبات پیمانکاران، سیدزاده اظهار کرد: تلاش شده پرداخت مطالبات در اولویت قرار گیرد و در مقایسه با برخی صنایع دیگر مانند برق، وضعیت صنعت آب و فاضلاب در این زمینه مناسبتر است.
سیدزاده در ادامه با اشاره به هزینه تمامشده آب گفت: قیمت تمامشده هر مترمکعب آب تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله مواد اولیه تصفیه، هزینههای شبکه توزیع و جمعآوری فاضلاب، احداث تصفیهخانهها و هزینه نیروی انسانی است.
وی افزود: یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر هزینه آب، قیمت انرژی و برق مورد نیاز در ایستگاههای پمپاژ و تصفیهخانههاست.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: بر اساس هزینههای تمامشده، قیمت پایه آب محاسبه و پس از بررسی در شرکتهای آب و فاضلاب، به وزارت نیرو و شورای اقتصاد پیشنهاد میشود.
وی افزود: پس از تصویب و تأیید، تعرفهها ابلاغ میشوند و در حال حاضر برنامهای برای افزایش فوری قیمت آب در دستور کار نیست.
سیدزاده تأکید کرد: با افزایش تورم، هزینههای ارائه خدمات نیز افزایش مییابد و در صورت عدم اصلاح تعرفهها، کیفیت خدمات تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر سطح دسترسی به آب شرب سالم در مناطق شهری حدود ۹۹.۸ درصد و در مناطق روستایی حدود ۸۸ درصد است.
به گفته او، میانگین کلی دسترسی به آب شرب سالم در کشور حدود ۹۴ درصد است.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: نظام تعرفهگذاری بهگونهای طراحی شده که مشترکان زیر الگوی مصرف هیچگونه افزایش قیمت یا فشار مالی اضافی متحمل نمیشوند.
وی افزود: برای مشترکانی که بیش از دو تا سه برابر الگوی مصرف استفاده میکنند، افزایش هزینه بهصورت پلکانی اعمال میشود.
وی به همکاری با شهرداریها اشاره کرد و گفت: استفاده از چاههای باکیفیت شهرداریها برای مصارف فضای سبز در دستور کار قرار گرفته است تا فشار بر منابع آب شرب کاهش یابد.
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