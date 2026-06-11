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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

لنج‌های حامل سوخت قاچاق در آب‌های بندرلنگه متوقف شدند

لنج‌های حامل سوخت قاچاق در آب‌های بندرلنگه متوقف شدند

بندرلنگه- فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه، از توقیف ۲ لنج با ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه با تسلط اطلاعاتی بر آب های منطقه، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند به وسیله ۲ لنج، محموله سوخت قاچاق را به خارج از مرزهای کشور انتقال دهند.

وی افزود: براساس این خبر بلافاصله واحدهای عملیاتی به موقعیت شناسایی شده در حوزه استحفاظی اعزام و پس از جست و جو موفق شدند لنجهای مورد نظر را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه، با اشاره به دستگیری ۴ متهم در این رابطه، تصریح کرد: مرزبانان موفق شدند در بازرسی از لنج‌های توقیفی، ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال را کشف کنند.

کد مطلب 6857209

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