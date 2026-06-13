به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره در در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه با تسلط اطلاعاتی بر آب های منطقه، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند به وسیله ۲ فروند لنج، محموله سوخت قاچاق را به خارج از مرزهای کشور انتقال دهند.

وی افزود: براساس این خبر،بلافاصله واحدهای عملیاتی به موقعیت شناسایی شده در حوزه استحفاظی اعزام و پس از جست و جو موفق شدند لنجهای مورد نظر را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه، با اشاره به دستگیری ۴ متهم در این رابطه، تصریح کرد: مرزبانان موفق شدند در بازرسی از لنجهای توقیفی، ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال را کشف کنند.