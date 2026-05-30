به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به میزان مصرف برق در بخش خانگی اظهار داشت: بررسی آمارها نشاندهنده یک ناترازی ناعادلانه در مصرف بخش خانگی است؛ به طوری که ۷۵ درصد مشترکان خوشمصرف تنها نیمی از برق را استفاده میکنند، اما در مقابل، ۲۵ درصد از مشترکان پرمصرف معادل ۵۰ درصد کل برق بخش خانگی را به خود اختصاص دادهاند.
رجبی مشهدی با تأکید بر اینکه حتی ۱۰ درصد صرفهجویی در این بخش تأثیری حیاتی بر پایداری شبکه سراسری دارد، افزود: وزارت نیرو برای ایجاد انگیزه در اصلاح الگوی مصرف، طرح تشویقی ویژهای را از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه اجرا میکند. بر این اساس، تمامی مشترکان خانگی که مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند، مشمول تخفیف تا۳۰ درصد در بهای قبض برق خواهند شد.
معاون وزیر نیرو در ادامه، ورود مردم به عرصه تولید انرژی پاک را راهکاری راهبردی دانست و تصریح کرد: مشترکانی که به صورت داوطلبانه نسبت به نصب نیروگاههای خورشیدی استاندارد و مورد تأیید وزارت نیرو اقدام کنند، علاوه بر تأمین برق پایدار برای منزل خود، از تخفیفهای ویژه و تسهیلات در بهای برق مصرفی بهرهمند میشوند.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: این اقدام نه تنها فشارهای وارده بر شبکه برق را در ساعات اوج مصرف کاهش میدهد، بلکه هزینههای جاری خانوارها را کاهش خواهد داد.
وی از تمامی شهروندان دعوت کرد تا با نصب پنل های خورشیدی خانگی علاوه بر صیانت از سرمایههای ملی، از سود اقتصادی این طرح نیز بهرهمند شوند.
نظر شما