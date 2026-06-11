سرهنگ علی‌اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان مبنی بر تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی ملی این شهرستان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی، بررسی‌های میدانی و تحقیقات لازم دریافتند فردی بدون اخذ مجوز قانونی، ۱۰ هزار و ۹۲۳ مترمربع از اراضی ملی شهرستان را به‌صورت غیرقانونی تصرف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان با اشاره به اینکه این اراضی با همکاری دستگاه‌های مرتبط از ید متصرف خارج شد، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش این میزان از اراضی ملی ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با زمین‌خواری و صیانت از حقوق عمومی گفت: نیروی انتظامی در مقابله با هرگونه تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و اموال عمومی با قاطعیت عمل می‌کند و اجازه سودجویی به متخلفان نخواهد داد.