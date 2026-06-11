به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، ظهر امروز در مراسم رونمایی از برنامه های اجرایی معاونت طبیعی که به مناسبت هفته محیط زیست برگزار شد، تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای حفاظت از گونه یوزپلنگ آسیایی در زیستگاه های طبیعی بین معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، پروژه حفاظت از یوز آسیایی و گروه صنعتی نیکران موتور پاسارگاد به امضای طرفین رسید.

در این مراسم همچنین از تابلو نامگذاری و شناسنامه دو توله یوز آسیایی به نام های نیکان و نیکی که به تازگی ثبت شده بودند، توسط معاون رییس جمهور و رییس سازما حفاظت محیط زیست رونمایی شد.

همچنین در حاشیه این مراسم ترجمه کتابچه برنامه اقدام راهبردی هانگژو که برای برنامه انسان و زیستکره یونسکو و سبکه جهانی ذخیره گاه‌های زیستکره تهیه شده است، رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در پایان این برنامه فاز نخست طرح ملی هوشمند سازی موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست به افتتاح رسید.

