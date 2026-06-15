به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه شورای راهبری حفاظت، روز با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور و مدیران دستگاههای مرتبط، با محوریت مدیریت آتش در عرصههای منابع طبیعی و با توجه به پیشبینی شرایط بحرانی سال جاری برگزار شد.
شینا انصاری در این نشست ضمن تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان، زنان، مردان و کودکان بیگناه کشور در جریان جنگ تحمیلی اخیر، یاد شهدای منابع طبیعی و محیط زیست را گرامی داشت و اظهار کرد: آتشسوزی در عرصههای طبیعی به یکی از چالشهای مشترک میان دستگاههای مختلف تبدیل شده و در سالهای اخیر نیز ابعاد و تکرار آن افزایش یافته است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به آتشسوزیهای جنگلهای زاگرس و هیرکانی طی سال گذشته افزود: مدیریت مؤثر این بحران نیازمند همکاری، هماهنگی و همافزایی میان تمامی دستگاههای مسئول است و باید از اقدامات پراکنده و جزیرهای پرهیز شود. وی با اشاره به تجربه آتشسوزی الیت، آن را نمونهای موفق از همدلی و همکاری دستگاههای مختلف دانست و گفت: در آن حادثه، با هماهنگی میان سازمانهای مختلف و حمایت دولت، وزارت دفاع و وزارت امور خارجه، امکانات مورد نیاز برای مهار حریق تأمین شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم آسیبشناسی تجربیات گذشته تأکید کرد و ادامه داد: ایجاد فرماندهی واحد در میدان عملیات و حوزه اطلاعرسانی از مهمترین الزامات مدیریت بحران آتشسوزی است. وی همچنین از همکاری نزدیک ادارات کل منابع طبیعی، محیط زیست و استانداریها در استانهای مختلف قدردانی کرد و افزود: با وجود محدودیتهای مالی و شرایط خاص کشور، باید تمامی ظرفیتها و تجهیزات موجود در دستگاههای مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد تا بتوان از آنها به شکل بهینه استفاده کرد.
انصاری با اشاره به پیشنهاد تشکیل گشتهای مشترک میان سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست، این اقدام را راهکاری مؤثر برای افزایش هماهنگی و ارتقای توان مدیریت حریق دانست و خواستار اجرایی شدن آن در استانها شد.
وی با بیان اینکه بارشهای مناسب امسال زمان وقوع آتشسوزیها را به تعویق انداخته است، هشدار داد: افزایش پوشش گیاهی ناشی از این بارشها میتواند در ماههای آینده زمینهساز وقوع آتشسوزیهای گستردهتر شود، بنابراین باید از هماکنون آمادگی لازم برای مواجهه با این شرایط فراهم شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی، بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای مردمنهاد و آموزش نیروهای داوطلب، تصریح کرد: استفاده از مشارکتهای مردمی باید بر پایه آموزش و سازماندهی مناسب انجام شود تا ضمن افزایش اثربخشی، از بروز مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران، سازمان منابع طبیعی، وزارت دفاع، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط، مدیریت آتشسوزیها در سال جاری با هماهنگی و اثربخشی بیشتری انجام شود و خسارات ناشی از این حوادث کاهش یابد
رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نیز با تأکید بر اینکه حفاظت از آب و خاک تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی ملی برای صیانت از امنیت زیستی و غذایی کشور است، آتشسوزی در جنگلها و مراتع را یکی از مهمترین عوامل تخریب منابع طبیعی دانست و گفت: هدف اصلی این نشست، کاهش تعداد حریقها، به حداقل رساندن خسارات و جلوگیری از تلفات انسانی است.
وی، آموزش جوامع محلی و گردشگران را نخستین گام در پیشگیری از وقوع حریق عنوان کرد و افزود: بسیاری از آتشسوزیها به دلیل بیاطلاعی افراد از اصول ایمنی رخ میدهد، از این رو آموزش عمومی از طریق رسانهها، فضای مجازی و ظرفیت دهیاران و شوراها باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به ضرورت استقرار فرماندهی واحد در عملیات اطفای حریق، توسعه پایش تصویری، تقویت یگان پهپادی و تجهیز دهیاریها به امکانات اولیه اطفای حریق، خواستار بهرهگیری از همه ظرفیتهای استانی و ملی شد و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی سه دستگاه اصلی مسئول و مشارکت مردم، سال جاری با کمترین میزان آتشسوزی و خسارت در عرصههای طبیعی کشور سپری شود.
در ادامه این نشست، امید محترمی، معاون سازمان مدیریت بحران کشور، آتشسوزی را یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی کشور دانست و تأکید کرد که مدیریت آن نیازمند برنامهریزی، آمادگی و واکنش سریع دستگاههای اجرایی است.
محترمی تشکیل جلسات تخصصی ستادهای مدیریت بحران در استانها و شهرستانهای پرخطر، شناسایی کانونهای مستعد حریق، بهرهگیری از فناوریهای نوین و دسترسی سریع به اطلاعات و نقشههای عملیاتی را از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برشمرد.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش پوشش گیاهی خشک در برخی مناطق، نسبت به احتمال افزایش آتشسوزیها هشدار داد و بر تقویت همکاری میان سازمانهای منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و ستادهای مدیریت بحران و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای حفاظت از عرصههای طبیعی کشور تأکید کرد.
در حاشیه این نشست، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با حضور در یادمان شهدا به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد و از بخشهای آسیبدیده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پی حمله دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی بازدید به عمل آورد.
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