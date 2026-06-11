به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، هاشم صابریان مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این خبر اظهار کرد: دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با هدف ارزیابی دستاوردهای طرح شاهد و نیز افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی جامعه هدف با مشارکت دستگاه‌های آموزشی عضو طرح شاهد در خرداد ماه سالجاری برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه افزود: در این مراسم از ۶۷ نفر از نفرات برتر علمی آموزشی و پژوهشی شامل دانشجویان دانش آموزان، طلاب شاهد و ایثارگر و با حضور مسئولان عالی رتبه کشور در سطح ملی تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی افزود: با پایان مهلت فراخوان این جشنواره و دریافت نتایج مرحله استانی کمیته‌های علمی با حضور اعضای کمیته داوری و مسئولین دستگاه‌های آموزشی و بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور برگزار و پس از بررسی سوابق و رزومه تحصیلی واجدین شرایط و بر اساس شاخص‌های اختصاصی مصوب نسبت به انتخاب نفرات برتر و معرفی به دبیرخانه جشنواره اقدام شد.

دبیر دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار در پایان خاطرنشان کرد : مراسم پایانی این جشنواره برای تقدیر و تجلیل از برگزیدگان کشوری در ۲۵ خرداد سال‌جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور مقامات عالی رتبه کشوری برگزار می‌شود.