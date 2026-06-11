فعالیت ۱۰ کارگاه صنایع دستی در کاشان

علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته صنایع دستی اظهار کرد: در ۷۷ تنوع رشته ای صنایع دستی بیش از یک هزار هنرمند در کاشان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ کارگاه صنایع دستی در کاشان وجود دارد، ابراز کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که فعالین صنایع دستی در کاشان انجام می دهند تولید، ترویج و آموزش این صنعت است.

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان با اشاره به اعطای ۱۶ مهر اصالت ملی به محصولات مختلف صنایع دستی در کاشان تصریح کرد: برنامه های مختلفی برای هفته صنایع دستی در کاشان در حال اجرا است که از آن جمله به برپایی نمایشگاه محصولات فعالین صنایع دستی در کاشان می توان اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه امسال در تلاش هستیم برای صنایع دستی کاشان برندسازی کنیم، گفت: به این منظور برنامه ریزی لازم را انجام می دهیم و لازم است هنرمندان عزیز هم در این مسیر کمک و همراه ما باشند.

عبدالله زاده یکی دیگر از اقدامات مهم امسال را آموزش های رایگان صنایع دستی به کودکان و نوجوانان دانست و افزود: یکی دیگر از اقدامات امسال تقدیر از فعالین و هنرمندان صنایع دستی کاشان بود که به صورت خانوادگی همه در این صنعت فعال بودند که این برنامه با حضور استاندار اصفهان انجام شد.