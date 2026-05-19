  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

صعود دو پله‌ای آذربایجان‌شرقی در تولید گوشت مرغ

تبریز- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی از صعود دو پله‌ای این استان در تولید گوشت مرغ و رسیدن به رتبه هفتم کشور در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد زمان‌زاد قویدل روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه میزان تولید گوشت مرغ استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ هزار و ۹۱۸ تن رسیده بود، افزود: این مقدار، معادل ۳.۷ درصد از کل تولید گوشت مرغ کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به رشد محسوس تولید در این بخش گفت: ارتقای جایگاه استان در تولید گوشت مرغ، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، حمایت‌های هدفمند از تولیدکنندگان، توسعه زیرساخت‌های پرورش طیور و تلاش فعالان این حوزه بوده است.

وی تصریح کرد: افزایش تولید گوشت مرغ در استان، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز پروتئینی مردم دارد.

زمان‌زاد قویدل همچنین با اشاره به اینکه میانگین مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور ۳۶.۲۲ کیلوگرم است، اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و استمرار روند فعلی تولید، آذربایجان‌شرقی در سال‌های آینده نیز بتواند جایگاه بهتری در سطح ملی کسب کند.

کد مطلب 6834696

