به گزارش خبرگزاری مهر، صمد زمانزاد قویدل روز سهشنبه با اشاره به اینکه میزان تولید گوشت مرغ استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ هزار و ۹۱۸ تن رسیده بود، افزود: این مقدار، معادل ۳.۷ درصد از کل تولید گوشت مرغ کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به رشد محسوس تولید در این بخش گفت: ارتقای جایگاه استان در تولید گوشت مرغ، نتیجه برنامهریزی دقیق، حمایتهای هدفمند از تولیدکنندگان، توسعه زیرساختهای پرورش طیور و تلاش فعالان این حوزه بوده است.
وی تصریح کرد: افزایش تولید گوشت مرغ در استان، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز پروتئینی مردم دارد.
زمانزاد قویدل همچنین با اشاره به اینکه میانگین مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور ۳۶.۲۲ کیلوگرم است، اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایتها و استمرار روند فعلی تولید، آذربایجانشرقی در سالهای آینده نیز بتواند جایگاه بهتری در سطح ملی کسب کند.
