نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میانگین دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش مییابد، اظهار کرد: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است.
به گفته وی، بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنکترین ساعات بامداد فردا جمعه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده، صاف تا کمی ابری و در ساعات بعد ازظهر گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
حاجی بابایی اضافه کرد: احتمال خیزش گردوخاک در مناطق شمال و شرق اصفهان وجود دارد .
به گفته وی، همچنین طی روز شنبه افزایش سرعت وزش باد در نیمه غربی استان دور از انتظار نیست.
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