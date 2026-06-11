ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، شامگاه و امشب با عبور موقتی امواج کوتاه از تراز میانی جو، بهویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان، وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.
وی افزود: روز جمعه شرایط جوی استان بهطور موقت پایدار خواهد بود، اما از روز شنبه با شمالی شدن جریانات جوی و عبور امواج کمدامنه، در ساعات عصر و شب برخی نقاط استان شاهد افزایش ابر، رگبارهای پراکنده و وقوع رعد و برق خواهند بود.
کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به سایر پدیدههای جوی مورد انتظار گفت: طی این مدت وزش باد نسبتاً شدید موقتی نیز پیشبینی میشود و در مناطق مستعد، احتمال شکلگیری گرد و غبار وجود دارد.
معقولی خاطرنشان کرد: بررسی الگوهای هواشناسی نشان میدهد در طول هفته آینده نیز عبور متناوب امواج ناپایدار از سطوح میانی جو ادامه خواهد داشت و در نتیجه شرایط برای وقوع ناپایداریهای پراکنده در استان مهیا خواهد بود.
وی به شهروندان و بهویژه ساکنان مناطق کوهستانی توصیه کرد در زمان فعالیت سامانههای ناپایدار، هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار داده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.
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