عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی در سال زراعی جاری اظهار کرد: از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون، میزان بارندگی در کاشان حدود ۸۰ میلیمتر ثبت شده که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد و نسبت به نرمال بلندمدت ۳۸ درصد کاهش داشته است.

وی ابراز کرد: این آمار نشان می‌دهد کاشان در زمره مناطق بسیار خشک ایران قرار دارد، در حالی که میانگین بارندگی کشور بالاتر از نرمال است. این وضعیت تنش آبی جدی ایجاد کرده و نیازمند تدابیر مسئولان و مشارکت مردم برای مدیریت تنشهای فصل گرما، انرژی و آب است.

رئیس اداره هواشناسی کاشان درباره پیش‌بینی وضعیت تابستان پیشرو با اشاره به پدیده «ال‌نینو» تصریح کرد: امسال شاهد پدیده ال‌نینوی شدید هستیم که از خردادماه آغاز می‌شود. بر این اساس، تابستانی با گرمای بالاتر از نرمال پیشرو داریم و تیر و مرداد گرمتری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: هرچند در تابستان نمی‌توان انتظار بارندگی قابل توجهی داشت، اما در مهرماه (اولین ماه پاییز) بارشها بیشتر از نرمال پیشبینی می‌شود؛ با این حال این بارندگی‌ها شدید نیستند و همچنان درگیر خشکسالی خواهیم بود.

ارغوانی در خصوص معضل گردوغبار در منطقه کاشان و آران و بیدگل گفت: در گذشته منشأ اصلی گردوغبارها، کشورهایی مانند عربستان، عراق و سوریه بودند، اما طی یک دهه اخیر، تغییر اقلیم و گرمایش جهانی سبب از بین رفتن رطوبت، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران مرکزی شده است.

وی افزود: در منطقه ما، تالاب‌های اطراف دریاچه نمک قم، حوزه سلطان و دریاچه آران و بیدگل که مرز بین کاشان و استان قم هستند، کاملاً خشک شده‌اند. خاک این مناطق از نوع لسی(رسوبات بادرفتی) است که با از دست دادن رطوبت، بسیار سبک می‌شود و با کوچکترین وزش باد، سکونتگاه‌های کاشان و آران و بیدگل را درگیر گردوغبار می‌کند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تاکید کرد: اگر تدبیری بلندمدت اندیشیده نشود، گردوغبار به یکی از مؤلفه‌های اصلی اقلیم منطقه تبدیل خواهد شد. این پدیده سال به سال افزایش چشمگیری دارد. به عنوان نمونه، یکشنبه گذشته شاهد گردوغبار شدیدی با باد «هَبوب» (نوعی باد همراه با ابرهای خاص و فرونشست سریع هوا) بودیم. منشأ این ذرات، سرچشمه‌های نزدیک آبشیرین در مرز کاشان و قم است که با استفاده از ابزارهایی مانند ماهواره قابل شناسایی و مدیریت است. امیدواریم با اقدامات عملیاتی، در سالهای آینده شاهد کاهش این گردوغبارها باشیم.