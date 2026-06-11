کنعانی: ۲۳ درصد شهرهای مازندران تحت پوشش مدیریت فاضلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران مدیریت اصولی فاضلاب را یکی از ارکان اصلی صیانت از آب، تالابها، رودخانهها و زیستبوم مازندران برشمرد و افزود: در سال گذشته مجموعه اقداماتی در بخشهای شهری، روستایی، صنعتی و خدماتی برای کاهش آلودگی و ارتقای کیفیت محیط زیست دنبال شده است.
کنعانی با اشاره به آمارهای موجود اعلام کرد: سامانههای مدیریت فاضلاب در شهرهای استان ۲۲.۹۵ درصد از جمعیت شهری را پوشش میدهد، حال آنکه این رقم برای روستاها ۰.۱۴ درصد است.
وی این اعداد را نشانهای از نیاز فوری به شتاببخشی به طرحهای تصفیه فاضلاب به ویژه در نواحی روستایی دانست و گفت پروژههای مصوب این بخش از پیشرفت فیزیکی ۲۳.۸۴ درصدی برخوردارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران درباره مدیریت پساب شهرها گفت: با وجود پیگیریهای انجام شده، هنوز اهداف پیشبینی شده محقق نشده است.
وی همچنین وضعیت زهآب زمینهای کشاورزی و پسماندهای ناشی از فعالیتهای کشاورزی را نیازمند برنامهریزی جدی بیندستگاهی خواند و افزود: این دو بخش تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیدهاند.
کنعانی در ادامه به آمار واحدهای تولیدی و خدماتی اشاره کرد و گفت: از مجموع واحدهای تولیدی استان، ۷۵ درصد الزامات مدیریت فاضلاب را رعایت میکنند، در حالی که این نسبت برای واحدهای خدماتی ۴۵.۸ درصد ثبت شده است.
به گفته وی، تنها ۱۱ درصد از طرحهای مصوب بخش تولید به اجرا رسیده و در بخش خدمات نیز ۳.۶ درصد از برنامهها محقق شده است.
وی موفقترین بخش را شهرکهای صنعتی دانست و اعلام کرد: هر ۱۵ شهرک صنعتی مشمول در مازندران به تمام اهداف محیط زیستی خود در حوزه فاضلاب دست یافتهاند و دو پروژه مهم توسعه تصفیه فاضلاب در مناطق صنعتی بابل و نکا نیز در دست اجراست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به پسماند پرداخت و گفت: در ۲۰۰ روستا و دهیاری استان، طرح جداسازی پسماند از مبدأ اجرایی شده و این طرح به صورت ناقص در ۳۲ شهر نیز دنبال شده است.
بهسازی ایستگاه های موقت انتقال پسماند
کنعانی تأکید کرد: بهسازی ایستگاههای موقت انتقال پسماند و ساماندهی مراکز دفن سنتی طی سال گذشته به سرانجام نرسید.
کنعانی افزود: نوسازی خودروهای حمل پسماند عادی با پیشرفت ۲۴ درصدی همراه بوده است. وی در خصوص مراکز منطقهای دفع پسماند گفت: مرکز بهشهر صد در صد، قائمشهر ۷۱ درصد، نور ۳۸ درصد، تنکابن ۴۲ درصد و نوشهر ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، همچنین مطالعات احداث مرکز جدید دفع پسماند در محدوده آمل انجام شده و مجوزهای اولیه آن دریافت شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در پایان با اشاره به پسماندهای ویژه خاطرنشان کرد: تمامی بیمارستانهای استان و ۸۰.۶۴ درصد دیگر مراکز درمانی، قوانین مدیریت پسماندهای ویژه را رعایت میکنند.
کنعانی گفت: ۱۷ درصد از واحدهای تولیدی نیز تحت پوشش این نظام قرار گرفتهاند.
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