۳۰ هزار جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آیین اهدا ۳۰ هزار جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد در خوزستان، اظهار کرد: ماموریت اصلی کمیته امداد امام خمینی توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات، با رعایت حرمت و تکریم افراد در صف است.

رئیس کمیته امداد کشور، یکی از مقوله های توانمندسازی را مسکن برشمرد و گفت: با کمک دولت، مسئولان و خیران خوزستان، روز گذشته ۶۰۰ واحد مسکونی به صورت رسمی در اختیار مددجویان کمیته امداد قرار گرفت.

وی ادامه داد: نیروگاه های خورشیدی گام دیگر توانمندسازی است که در این راستا ۲۷۴ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی بر پشت بام مردم نصب شد و ۲۰۰ مورد به صورت نمادین مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت که کاری ارزشمند است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی بیان کرد: برای خوزستان ۱۲ مگاوات در نظر گرفته ایم که دو هزار و ۴۰۰ مددجو را سهامدار خواهد کرد.

بختیاری با بیان اینکه ازدواج از دیگر مقوله های توانمندسازی است، تصریح کرد: برای بنیاد خانواده باید کارهای بسیار صورت گیرد زیرا اصل قانون اساسی در این خصوص است؛ در کشور پس از پیام مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه عزادار امام شهید هستیم اما مراسم های ازدواج برگزار شود، در این صورت اقدامات خود را آغاز کردیم.

وی اضافه کرد: امروز ۳۰ هزار جهیزیه در قالب پنج قلم کالای اساسی تولید داخل به نو عروسان تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد که سهم خوزستان از این تعداد دو هزار و ۳۶۶ مورد بوده است.