مهرداد مرادمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی سال ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از ۱۷۰ طرح در بخش‌های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و حوزه‌های وابسته در سطح استان اصفهان آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان (۲ همت) در حوزه‌های متنوعی اجرا شده‌ است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، از مجموع ۱۷۰ پروژه، ۸۳ طرح مربوط به حوزه باغبانی و گلخانه، ۲۲ پروژه در بخش آب و خاک، ۱۱ طرح در حوزه دام و طیور، هفت طرح در شیلات، سه طرح در صنایع کشاورزی (شامل صنایع تبدیلی، تکمیلی و مکانیزاسیون)، ۲۷ طرح در تعاون روستایی، پنج پروژه در منابع طبیعی و آبخیزداری، سه طرح در تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سه طرح در امور عشایر و ۶ طرح نیز در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی است.

مرادمند افزود: با افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ۵۰ هزار و ۱۰۴ خانوار در استان اصفهان از مزایای آنها بهره‌مند خواهند شد.

وی ابراز کرد: اجرای این پروژه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌های تولید، ارتقای امنیت غذایی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت اقتصاد روستایی انجام شده و نقش مهمی در پایداری تولید و توسعه متوازن مناطق مختلف استان خواهد داشت.