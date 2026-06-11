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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

عربستان: خواستار بازگشت ایران و آمریکا به دیپلماسی هستیم

عربستان: خواستار بازگشت ایران و آمریکا به دیپلماسی هستیم

عربستان سعودی در پی ادامه تنش آفرینی های آمریکا علیه ایران، اعلام کرد: خواستار آرامش و بازگشت ایران و آمریکا به دیپلماسی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یورو نیوز، عربستان سعودی امروز پنجشنبه و در پی تکرار تجاوز غیرقانونی واشنگتن علیه تهران در بیانیه ای اعلام کرد: خواهان بازگشت به دیپلماسی هستیم.

وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ ای با اشاره به تداوم این حملات و تشدید تنش ها در منطقه اعلام کرد: ریاض خواستار آرامش و پرهیز از تنش و روی آوردن به رویکرد حکیمانه، بازگشت به روند دیپلماسی و تکمیل روند مذاکرات است.

پیشنهاد ریاض برای بازگشت به میز مذاکره در حالی مطرح می شود که آمریکا تا کنون با تکرار تجاوز غیرقانونی به ایران و نیز با وضع تحریم های ظالمانه علیه تهران، بارها ثابت کرده است که به دنبال مذاکره و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی نیست.

کد مطلب 6857274

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    نظرات

    • M IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      یکی بیاد توضیح دهد این دعوت عربستان شوخی هست مسخره هست واقعی هست چی هست درکش خیلی دشواراست کشوری که سالها تلاش میکرد آمریکارا وادار به جنگ با ایران کند چی شده که امروز چنین درخواستهایی میدهدمیخواهند خودشان را بیگناه جلوه دهند یا اینکه از گسترش جنگ میترسند ما که سر درنمیاریم اهداف آل سعود چی هست

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