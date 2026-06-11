عربستان: خواستار بازگشت ایران و آمریکا به دیپلماسی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یورو نیوز، عربستان سعودی امروز پنجشنبه و در پی تکرار تجاوز غیرقانونی واشنگتن علیه تهران در بیانیه ای اعلام کرد: خواهان بازگشت به دیپلماسی هستیم.

وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ ای با اشاره به تداوم این حملات و تشدید تنش ها در منطقه اعلام کرد: ریاض خواستار آرامش و پرهیز از تنش و روی آوردن به رویکرد حکیمانه، بازگشت به روند دیپلماسی و تکمیل روند مذاکرات است.

پیشنهاد ریاض برای بازگشت به میز مذاکره در حالی مطرح می شود که آمریکا تا کنون با تکرار تجاوز غیرقانونی به ایران و نیز با وضع تحریم های ظالمانه علیه تهران، بارها ثابت کرده است که به دنبال مذاکره و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی نیست.