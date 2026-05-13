رویترز: عربستان در جریان جنگ مخفیانه به خاک ایران حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به قلم تیمور اظهری و پریسا حافظی و به نقل از مقامات غربی و ایرانی نوشت: نیروی هوایی عربستان اواخر ماه مارس (اسفندماه ۱۴۰۴) در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی که خاک این کشور را هدف قرار داده بود، عملیاتی را علیه اهدافی در داخل خاک ایران انجام داد.

این رسانه نوشت: این حملات که پیش از این گزارش نشده بود، نخستین اقدام نظامی مستقیم ریاض علیه ایران است.

رویترز به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، افزود: عربستان پس از حملاتش، ایران را از این موضوع مطلع کرد و با تهدید به پاسخ‌های سنگین‌تر، وارد یک تعامل دیپلماتیک فشرده شد. این روند منجر به یک تفاهم غیررسمی برای تنش‌زدایی در هفته منتهی به آتش‌بس ۷ آوریل میان واشنگتن و تهران شد.

این خبرگزاری افزود: پس از این تفاهم، حملات پهپادی و موشکی علیه عربستان که در اواخر مارس به بیش از ۱۰۵ مورد در هفته رسیده بود، در روزهای منتهی به آتش‌بس به ۲۵ عدد کاهش یافت.

رویترز نوشت: تحلیلگران بر این باورند که حملات تلافی‌جویانه ریاض و متعاقب آن توافق برای تنش‌زدایی، نشان‌دهنده درک واقع‌بینانه هر دو طرف از هزینه‌های غیرقابل قبول تشدید تنش‌های مهارنشده است.

مقامات ارشد وزارت خارجه عربستان در پاسخ به رویترز، بدون تأیید یا تکذیب مستقیم این حملات، بر موضع ثابت پادشاهی مبنی بر خویشتن‌داری و تلاش برای ثبات و امنیت منطقه تأکید کردند.

این گزارشی چند روز پس از آن منتشر می شود که روزنامه وال ستریت ژورنال نیز از حمله مخفیانه امارات پیش از اعلام آتش بس به ایران خبر داده بود.

این رسانه به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، اعلام کرد: امارات اندکی پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برقراری آتش‌بس [با ایران] را اعلام کند، به صورت مخفیانه به ایران حمله کرده است.

این روزنامه آمریکایی نوشت که ارتش امارات با اتکا به جنگنده‌های غربی و شبکه‌های پیشرفته تجسسی خود، رویکرد نظامی فعال‌تری را در پیش گرفته است. بر اساس این گزارش، حملات اخیر نشان‌دهنده تمایل فزاینده ابوظبی برای استفاده از ابزارهای نظامی جهت صیانت از قدرت اقتصادی و گسترش نفوذ خود در سطح خاورمیانه است.

این رسانه فاش کرد که در یکی از این عملیات‌ها که در ماه آوریل انجام شد، پالایشگاه نفت ایران در جزیره لاوان هدف حملات هوایی امارات قرار گرفت. این تهاجم منجر به وقوع آتش‌سوزی گسترده و توقف بخش مهمی از فرآیند تولید در این تأسیسات شد. نکته قابل توجه این است که حمله به جزیره لاوان درست در روزهایی رخ داد که رئیس‌جمهور آمریکا، برقراری آتش‌بس با ایران را اعلام کرده بود.

بر پایه این گزارش، این منابع آگاه اعلام کردند که کاخ سفید به طور مخفیانه از مشارکت نظامی امارات در این حملات و همچنین ورود سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس به این نبرد استقبال کرده است.

این در حالی است که وزارت امور خارجه امارات تاکنون از هرگونه اظهارنظر رسمی در خصوص این حملات خودداری کرده است.