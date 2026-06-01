به گزارش خبرگزاری مهر، بخش راستی آزمایی بی‌بی‌سی بین الملل در گزارشی نوشت: بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای بررسی‌شده، ایران از آغاز جنگ تاکنون به ۲۰ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه آسیب وارد کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دامنه حملات گسترده‌تر از آن چیزی است که به‌طور رسمی اعلام شده است.

طبق این گزارش، ایران از اواخر فوریه تاکنون اهدافی در هشت کشور غرب آسیا از جمله عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، عراق، اردن، بحرین و عمان را هدف قرار داده و خسارت‌هایی جدی به سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی، هواپیماهای سوخت‌رسان و رادارها وارد کرده است. در میان مهم‌ترین خسارات، به سه سامانه دفاع موشکی پیشرفته تاد در امارات و اردن اشاره شده است؛ تجهیزاتی که هر کدام حدود یک میلیارد دلار ارزش دارند و جایگزینی آنها دشوار و زمان‌بر است.

همچنین گزارش شده که در پایگاه هوایی سلطبان بن عبدالعزیز در عربستان، هواپیماهای شناسایی و سوخت‌رسان از جمله یک فروند آواکس آسیب دیده‌اند که ارزش جایگزینی آن تا ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. در کویت نیز پایگاه‌های «علی السالم» و «اردوگاه عریفجان» هدف حمله قرار گرفته‌اند و زیرساخت‌هایی مانند انبار سوخت، آشیانه هواپیما و تجهیزات ارتباطی تخریب شده است.

بی بی سی نوشت: ایران در طول جنگ، تاکتیک‌های خود را تغییر داده و از حملات گسترده اولیه به سمت حملات دقیق‌تر و هدفمندتر حرکت کرده است؛ به‌گونه‌ای که به گفته تحلیلگران، این تغییر باعث افزایش کارایی حملات شده است. در مقابل، برخی کارشناسان آمریکایی معتقدند ارتش آمریکا در مراحل اولیه جنگ در انتقال و حفاظت از تجهیزات خود دچار نوعی غفلت شده است.