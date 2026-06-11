۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان مازندران خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از کارخانه آرد جویبار از هماهنگی مطلوب میان نهادهای اجرایی به ویژه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان در پیشبرد طرح خرید تضمینی سپاسگزاری و خاطرنشان کرد: تمامی مجموعههای دستاندرکار تلاش میکنند محصول کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن و بدون دغدغه خریداری شود.
وی عملکرد مثبت دولت در ادوار گذشته در زمینه خرید تضمینی، تسویه حساب بهموقع با تولیدکنندگان، تعیین نرخ رقابتی و منصفانه برای گندم و همچنین فضای اعتماد دوسویه میان حاکمیت و بهرهبرداران را از جمله مهمترین علل اقبال گسترده کشاورزان به این طرح در استان برشمرد.
ادامه روند خرید با آمادگی کامل مراکز
معاون استاندار مازندران با اعلام اینکه تا این لحظه حدود ۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری و به مراکز تعیینشده تحویل گردیده است، افزود: عملیات خرید تضمینی در نقاط مختلف استان با قدرت دنبال میشود و خوشبختانه پرداخت وجه گندمکاران نیز در سطح کشور روال مناسبی داشته و به صورت پیوسته و در موعد مقرر اجرا میگردد.
سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران نیز با اشاره به آغاز فصل برداشت و خرید تضمینی گندم در استان گفت: هماهنگیهای لازم با مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای گندمخیز صورت گرفته و از ۳۴ مرکز خرید پیشبینی شده، هماینک ۱۷ مرکز عملیات خود را آغاز کردهاند.
به گفته وی، فرآیند خرید تضمینی با آمادگی کامل در حال اجراست و بستر لازم برای تحویل و انبارش محصول فراهم شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در پایان از برنامهریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور در حوزه واردات کالاهای اساسی خبر داد و افزود: به زودی عملیات واردات از طریق استان آغاز میشود.
جعفری همچنین از آمادگی کامل سیلوها و انبارهای استان برای ذخیرهسازی کالاهای اساسی سخن گفت و خاطرنشان کرد: هماکنون ۵۰۰ تن شکر و ۵۰۰ تن برنج تنظیم بازاری در انبارهای استان موجود است و تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای مردم در ایام محرم و صفر اندیشیده شده است.
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