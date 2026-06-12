به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز حریری‌مقدم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قزوین با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: نهاد جهاد سازندگی به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در ۲۷ خرداد سال ۱۳۵۸ تأسیس شد و به همین مناسبت هر ساله از ۲۱ تا ۲۷ خرداد به عنوان هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است.

وی افزود: همزمان با این هفته، ۲۳ طرح عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی استان با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که زمینه اشتغال مستقیم ۱۲۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم بیش از ۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

جهاد کشاورزی قزوین ۲۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به نقش جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس گفت: جهادگران به عنوان «سنگرسازان بی‌سنگر» نقش مهمی در پشتیبانی و مهندسی جنگ ایفا کردند و در حوزه‌هایی همچون راه‌سازی، پل‌سازی، احداث خاکریز، سنگر و پناهگاه، ایجاد پاسگاه‌های مرزی و اعزام ماشین‌آلات و کمک‌های مردمی به جبهه‌ها فعالیت داشتند.

وی افزود: مجموعه جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی استان قزوین تاکنون سه هزار و ۹۲۳ رزمنده، ۵۷ جانباز، ۱۲ آزاده و ۲۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

حریری‌مقدم با اشاره به وضعیت تولید محصولات راهبردی استان بیان کرد: امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی و ۱۲۱ هزار هکتار گندم دیم در استان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰۰ هزار تن گندم تولید شود.

وی ادامه داد: از این میزان حدود ۵۰ هزار تن برای مصرف و ذخیره بذر کشاورزان باقی خواهد ماند و بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن گندم به مراکز خرید تضمینی تحویل داده می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران استان پرداخت شود.

قزوین ششمین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذارد

وی با اشاره به تداوم خشکسالی در استان گفت: استان قزوین ششمین سال متوالی خشکسالی را تجربه می‌کند و میانگین بارندگی امسال به حدود ۲۲۰ میلی‌متر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت ۳۵۰ میلی‌متری کاهش قابل توجهی داشته است.

حریری‌مقدم تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های شدید منابع آبی و مشکلات تولید، کشاورزان استان همچنان در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور حضور دارند و اجازه نداده‌اند تولید محصولات اساسی دچار اختلال شود.

ذخایر استراتژیک استان برای ماه‌های آینده تأمین است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: پس از بروز برخی تحولات منطقه‌ای، سیاست وزارت جهاد کشاورزی تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات کالاهای اساسی بود تا تأمین نیازهای مردم تحت تأثیر قرار نگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: ذخایر استراتژیک استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و برای ماه‌های آینده هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در حوزه تأمین کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی کشور و استان حفظ شده و علاوه بر آن، بخش خصوصی نیز نقش مؤثری در تأمین و توزیع کالاها ایفا می‌کند.

حریری‌مقدم با اشاره به اقدامات نظارتی انجام شده در بازار اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح‌های نظارتی تاکنون ۱۹ هزار و ۵۰۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا انجام شده که از این تعداد ۹۴۷ پرونده تخلف تشکیل و برای متخلفان پرونده تعزیراتی به ارزش ۱۳۱ میلیارد تومان تشکیل شده است.

وی افزود: مقابله با گران‌فروشی، احتکار و سوءاستفاده از شرایط بازار با جدیت در دستور کار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد.

بازار مرغ استان تحت کنترل است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به وضعیت تأمین گوشت مرغ گفت: میانگین مصرف روزانه مرغ در استان حدود ۹۰ تن است که در مقاطع پرتقاضا این میزان تا ۲۳۰ تن در روز نیز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام شده و افزایش جوجه‌ریزی، نیاز بازار به طور کامل تأمین شده و استان قزوین همچنان یکی از استان‌های دارای کمترین قیمت مرغ در کشور محسوب می‌شود.

حریری‌مقدم در پایان با قدردانی از تلاش کشاورزان، دامداران و فعالان بخش کشاورزی استان تأکید کرد: امنیت غذایی کشور مرهون تلاش تولیدکنندگان است و جهاد کشاورزی با تمام ظرفیت از تولید و معیشت بهره‌برداران این بخش حمایت خواهد کرد.