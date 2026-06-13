طهماسبی: تأمین کالاهای اساسی در گلستان بدون اختلال ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف در گلستان اظهار کرد: اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در مقاطع حساس کشور همواره در کنار مردم و نظام ایستاده‌اند و در شرایط دشوار اخیر نیز نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای عمومی ایفا کردند.

وی با اشاره به همزمانی این مراسم با ایام محرم، از حضور مهمانان و مسئولان کشوری در استان قدردانی کرد و افزود: ملت بزرگ ایران در عرصه‌های مختلف از میدان و خیابان گرفته تا حوزه دیپلماسی، مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارند و شایسته تقدیر هستند.

استاندار گلستان با بیان اینکه بازار در کنار دولت نقش مهمی در عبور کشور از شرایط حساس ایفا کرده است، گفت: در حالی که برخی کالاهای اساسی در نقاط مختلف جهان با کمبود و افزایش قیمت مواجه شدند، در جمهوری اسلامی ایران با همکاری دولت، تولیدکنندگان و اصناف، کوچک‌ترین خللی در تأمین نیازهای اساسی مردم ایجاد نشد.

طهماسبی ادامه داد: فعالان صنفی و اقتصادی کشور با وجود محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، توانستند کالاهای مورد نیاز مردم را به موقع تأمین و در اختیار شهروندان قرار دهند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی و اصناف کشور است.

وی با اشاره به حضور مهمانان و خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ در گلستان افزود: استان گلستان در روزهای اخیر میزبان شمار زیادی از هموطنان بود و با همراهی اصناف، دستگاه‌های اجرایی، هلال احمر، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و سایر نهادها، خدمات مناسبی به آنان ارائه شد.

استاندار گلستان از ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی استان خبر داد و گفت: تلاش شده است تا با نظارت مستمر بر بازار و عملکرد دستگاه‌ها، هیچ‌گونه فشاری بر مردم وارد نشود و کالاهای مورد نیاز جامعه بدون مشکل در دسترس باشد.

طهماسبی با تأکید بر اینکه بازار همواره در کنار مردم بوده است، خاطرنشان کرد: اصناف در شرایط مختلف از جمله دوران دفاع مقدس، بحران‌های اقتصادی و حوادث اخیر، نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند و امروز نیز با حضور مؤثر در کنار مردم، حماسه‌ای دیگر در عرصه اقتصادی خلق کرده‌اند.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این جنگ، جنگ رسانه‌ای و روانی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ادامه داشته و هدف آن ایجاد ناامیدی و اخلال در آرامش جامعه بوده است، اما هوشیاری مردم و همراهی اصناف و تولیدکنندگان، این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

استاندار گلستان تأکید کرد: مردم ایران به بلوغ و آگاهی لازم رسیده‌اند و همان‌گونه که در عرصه‌های مختلف از کشور، انقلاب و رهبری دفاع کرده‌اند، در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن نیز ایستادگی خواهند کرد.