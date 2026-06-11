به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر پنجشنبه در نشست کمیسیون دانشجویی شهرستان بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و مقام شامخ شهدای دانشجو، اظهار کرد: دشمن با جنگ ترکیبی و شناختی به دنبال ایجاد بحرانهای اجتماعی از جمله در محیطهای دانشجویی به منظور آسیب به وحدت و انسجام ملی است.
وی در ادامه با تأکید بر سیاستهای دولت در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی، افزود: باتوجه به غیرحضوری برگزار شدن کلاسها در شرایط جنگی دانشگاهها باید برنامهریزی لازم برای کیفیت آموزشها را به عمل آورند.
فرماندار بوشهر ادامه داد و تصریح کرد: مدیران دانشگاه ها برای ارتقای سطح رضایتمندی دانشجویان دانشگاههای شهرستان و ارتقای کیفیت غذایی و بهبود وضعیت خوابگاهی و سایر امکانات رفاهی دانشجویی اهتمام جدی داشته باشند.
وی در پایان ساماندهی خوابگاههای دانشجویی اعم از دولتی و غیردولتی را از امور مهم حوزه دانشجویی برشمرد و گفت: شورای نظارت بر خوابگاههای دانشجویی، ضمن رصد مسائل و مشکلات خوابگاهها برنامهریزی لازم برای تدوین قرارداد تعیین نرخ و سطحبندی خوابگاهها برای سال تحصیلی آتی را به عمل آورد.
نظر شما