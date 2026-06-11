حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سیاست فشار و تهدید همزمان با گفت‌وگو و مذاکره قابل جمع نیست، اظهار کرد: آنچه امروز تحت عنوان دیپلماسی اجبار دنبال می‌شود در واقع تلاشی برای تحمیل اراده سیاسی و وادار کردن ملت‌ها به پذیرش خواسته‌های طرف مقابل است.



وی افزود: در برابر این رویکرد، جمهوری اسلامی ایران باید ضمن حفظ اقتدار ملی، راهبردهای خود را در حوزه دیپلماسی و میدان به صورت همزمان و هماهنگ بازتعریف کند.



ذوالنوری تصریح کرد: تا زمانی که طرف مقابل از سیاست تهدید نظامی و زیاده‌خواهی در فرآیند مذاکرات دست نکشد، ادامه گفت‌وگوها فاقد توجیه منطقی خواهد بود.



وی ادامه داد: مذاکرات زمانی معنا پیدا می‌کند که طرفین بر اساس احترام متقابل و بدون فشار و تهدید وارد گفتگو شوند و در غیر این صورت ادامه آن به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه‌های گذشته در روند مذاکرات خاطرنشان کرد: وجود عبارات مبهم و فاقد ضمانت اجرایی در برخی توافق‌ها می‌تواند در آینده پیامدهای جدی برای منافع ملی به همراه داشته باشد.



وی افزود: از این رو بازنگری دقیق و اساسی در متن‌های مورد مذاکره ضروری است تا از تکرار تجربه‌های خسارت‌بار گذشته جلوگیری شود.



ذوالنوری در ادامه با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای اظهار کرد: تا زمان رفع کامل فشارها و محدودیت‌های اعمال شده علیه منافع دریایی کشور، نباید اقدامی در جهت عادی‌سازی شرایط تردد در این آبراه راهبردی صورت گیرد.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران باید از ظرفیت‌های راهبردی خود برای ایجاد بازدارندگی و افزایش هزینه اقدامات خصمانه دشمن استفاده کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در شرایطی که منافع کشور هدف اقدامات خصمانه قرار دارد، اتخاذ تدابیر متناسب و متقابل در چارچوب حقوق بین‌الملل و منافع ملی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.



وی با اشاره به لزوم برخورد متناسب با اقدامات دشمن اظهار کرد: هرگونه تعرض به منافع کشور، می‌تواند با واکنش متقابل و اقدام متناسب مواجه شود.



ذوالنوری تأکید کرد: اقتدار ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که طرف مقابل نسبت به هزینه‌های اقدامات خود آگاهی کامل داشته باشد و نتواند بدون هزینه به سیاست‌های خصمانه ادامه دهد.