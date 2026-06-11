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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

۳۰۰ مدرسه استان یزد به اینترنت پرسرعت فیبرنوری متصل شدند

۳۰۰ مدرسه استان یزد به اینترنت پرسرعت فیبرنوری متصل شدند

یزد - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد از اتصال تاکنون بالغ بر ۳۰۰ مدرسه استان به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری در قالب طرح توسعه فیبرنوری مراکز آموزشی استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم فداکار طرح اتصال مدارس به فیبرنوری را از اولویت‌های جدی وزارت ارتباطات و فناورری اطلاعات عنوان کرد و گفت: مدارس فاقد دسترسی به فیبرنوری و مدارسی که به‌عنوان شعب اخذ رأی در انتخابات پیش رو تعیین شده‌اند، در اولویت اتصال قرار دارند و تلاش می‌کنیم با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان، به زودی مدارس هدف ابلاغی به فیبرنوری متصل شوند.

وی افزود: با اجرای طرح توسعه فیبرنوری مراکز آموزشی، تاکنون بالغ بر ۳۰۰ مدرسه استان توسط اپراتورهای منتخب به فیبرنوری متصل شده و با بهره‌برداری از این طرح، دانش‌آموزان و معلمان این مدارس به اینترنت پرسرعت با کیفیت و پایدار دسترسی پیدا کردند.

فداکار به اجرای دیگر طرح مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش «ایران دیجیتال» اشاره کرد و ادامه داد: آموزش مهارت‌های دیجیتال یکی از نیازهای اساسی دنیای امروز است که تاکنون بیش از ۳۱ هزار دانش‌آموز استان یزد در این طرح ثبت‌نام کرده و فعالیت داشته‌اند که نشان‌دهنده مشارکت ۴۷ درصدی جمعیت دانش‌آموزان هدف در این طرح است.

کد مطلب 6857321

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