۳۰۰ مدرسه استان یزد به اینترنت پرسرعت فیبرنوری متصل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم فداکار طرح اتصال مدارس به فیبرنوری را از اولویت‌های جدی وزارت ارتباطات و فناورری اطلاعات عنوان کرد و گفت: مدارس فاقد دسترسی به فیبرنوری و مدارسی که به‌عنوان شعب اخذ رأی در انتخابات پیش رو تعیین شده‌اند، در اولویت اتصال قرار دارند و تلاش می‌کنیم با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان، به زودی مدارس هدف ابلاغی به فیبرنوری متصل شوند.

وی افزود: با اجرای طرح توسعه فیبرنوری مراکز آموزشی، تاکنون بالغ بر ۳۰۰ مدرسه استان توسط اپراتورهای منتخب به فیبرنوری متصل شده و با بهره‌برداری از این طرح، دانش‌آموزان و معلمان این مدارس به اینترنت پرسرعت با کیفیت و پایدار دسترسی پیدا کردند.

فداکار به اجرای دیگر طرح مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش «ایران دیجیتال» اشاره کرد و ادامه داد: آموزش مهارت‌های دیجیتال یکی از نیازهای اساسی دنیای امروز است که تاکنون بیش از ۳۱ هزار دانش‌آموز استان یزد در این طرح ثبت‌نام کرده و فعالیت داشته‌اند که نشان‌دهنده مشارکت ۴۷ درصدی جمعیت دانش‌آموزان هدف در این طرح است.