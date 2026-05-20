سهم اشتغال دیجیتال در خراسان رضوی حدود ۱۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلگیر ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ارتباطات که در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به وضعیت زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان اظهار کرد: در حال حاضر سه پردیس از پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان فعال است. یکی از این پردیس‌ها در ساختمان خیام مستقر است که شرکت‌های مختلفی در حوزه‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و مدیریت فناوری اطلاعات در آن فعالیت دارند و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در این مجموعه مشغول ارائه خدمات هستند. پردیس دیگر در پارک فکوری مستقر است و بخشی از ظرفیت‌های توسعه فناوری استان در این مجموعه دنبال می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی درباره تأثیر محدودیت‌های اینترنت و مسائل مربوط به ارتباطات بین‌المللی بر کسب‌وکارها گفت: طبیعی است که قطعی اینترنت و محدودیت‌هایی که در حوزه ارتباطات بین‌المللی رخ داده بر بخشی از کسب‌وکارهایی که تعاملات بین‌المللی دارند تأثیرگذار بوده است، اما تلاش شده با استفاده از راهکارهای جایگزین و ارائه خدمات ارتباطی در حوزه‌های مختلف، مشکلات کسب‌وکارها تا حد امکان برطرف شود.

وی افزود: در حال حاضر در حوزه اینترنت سیار تقریباً تمامی کسب‌وکارهایی که درخواست اتصال داشته‌اند به شبکه متصل شده‌اند و در این زمینه موردی وجود ندارد که درخواست داده باشد و پاسخ دریافت نکرده باشد. البته در حوزه IP ثابت هنوز برخی چالش‌ها وجود دارد و این بخش به‌طور کامل برطرف نشده است.

دلگیر با اشاره به برنامه‌های انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی بیان کرد: برای مراکز ارائه‌دهنده خدمات به کسب‌وکارها و دستگاه‌های دولتی، افزونگی‌های مختلفی در حوزه برق و مسیرهای ارتباطی در نظر گرفته شده است. در برخی مراکز مسیرهای ارتباطی از سه مسیر مجزا تأمین می‌شود تا در شرایطی مانند قطعی برق، سیل یا سایر حوادث احتمالی، خدمات ارتباطی دچار اختلال نشود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی با اشاره به اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال در استان گفت: بر اساس برآوردها، پس از تهران بیشترین تعداد کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات در مشهد فعالیت می‌کنند و سهم اشتغال دیجیتال در استان حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در این حوزه است.

وی درباره پروژه‌های شهر هوشمند نیز گفت: متولی اصلی اجرای پروژه‌های شهر هوشمند مدیریت شهری و شهرداری است و در این زمینه تعامل و همکاری نزدیکی میان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری مشهد وجود دارد. پروژه‌های مختلفی در حوزه خدمات شهری هوشمند، اپلیکیشن‌های شهروندی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در حال اجراست که توسعه آن‌ها نیازمند تقویت زیرساخت‌های ارتباطی است.

دلگیر با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان اظهار کرد: در سال گذشته حجم اجرای پروژه‌های فیبرنوری در مشهد بسیار قابل توجه بوده و میزان حفاری و اجرای فیبرنوری در شهر نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این اقدام زیرساختی بستر لازم برای ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت و توسعه خدمات دیجیتال را فراهم می‌کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی افزود: در حوزه شبکه سیار نیز توسعه سایت‌های ارتباطی و ارتقای آن‌ها به نسل‌های بالاتر در دستور کار قرار دارد و بسیاری از سایت‌ها در حال حاضر از نسل‌های سوم و چهارم پشتیبانی می‌کنند و برنامه‌هایی نیز برای توسعه نسل پنجم ارتباطات در حال اجراست تا بستر ارائه خدمات پیشرفته‌تر فراهم شود.

وی با اشاره به توسعه ارتباطات در مناطق روستایی گفت: در استان خراسان رضوی بیش از دو هزار و ۱۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که تاکنون حدود ۹۰ درصد آن‌ها به شبکه ارتباطی متصل شده‌اند و هدف‌گذاری انجام شده این است که تا پایان دولت تمامی این روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

دلگیر ادامه داد: بخش باقی‌مانده عمدتاً شامل روستاهای دورافتاده‌ای است که برای اتصال آن‌ها نیاز به ایجاد سایت‌های جدید و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی وجود دارد و این موضوع در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات قرار دارد.

مشهد پایلوت گذار از کابل مسی به فیبر

در ادامه حسن آذری نصرآباد، مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی اظهار کرد: با اجرای پروژه گذار از کابل‌های مسی به فیبرنوری، توسعه شبکه انتقال و ایجاد مراکز داده، زیرساخت‌های لازم برای تحقق شهر هوشمند و ارتقای کیفیت ارتباطات در مشهد و استان در حال فراهم شدن است.

مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی ، با اشاره به توسعه شبکه فیبرنوری در مشهد بیان کرد: سال گذشته مشهد به عنوان یکی از گسترده‌ترین پروژه‌های فیبرنوری کشور مطرح شد. علی‌رغم محدودیت‌ها و شرایط موجود، طی مدت حدود سه و نیم تا چهار ماه عملیات گسترده‌ای انجام شد و بخش قابل توجهی از شهر تحت پوشش این شبکه قرار گرفت.

وی ادامه داد: توسعه فیبرنوری در مشهد زمینه‌ساز تعریف یک پروژه ملی با عنوان «گذار از مس به فیبر» شد. در قالب این طرح، حدود ۲۷ میلیون خط تلفن ثابت در سراسر کشور باید به تدریج از بستر کابل مسی به فیبرنوری منتقل شوند؛ شبکه‌ای که برخی از بخش‌های آن نزدیک به یک قرن قدمت دارد و امروز دیگر پاسخگوی نیازهای ارتباطی جدید نیست.

آذری نصرآباد با اشاره به مزایای فیبرنوری گفت: محدودیت‌های موجود در شبکه مسی، از جمله افت کیفیت و محدودیت سرعت اینترنت، با توسعه فیبرنوری برطرف می‌شود و مشترکان می‌توانند به سرعت‌های بسیار بالاتر دسترسی داشته باشند. در حال حاضر امکان ارائه سرویس‌های اینترنت خانگی تا سرعت‌های بسیار بالا فراهم شده و مشترکان می‌توانند متناسب با نیاز خود بسته‌های مختلفی را انتخاب کنند.

مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی همچنین درباره وضعیت شبکه تلفن همراه در مشهد گفت: به دلیل شرایط خاص این شهر و نوسانات بالای جمعیت در ایام مختلف سال، ترافیک شبکه در برخی زمان‌ها افزایش می‌یابد.