اتصال ۴۴۰۰ مدرسه به فیبرنوری تا پایان اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «فاطمه مهاجرانی» امروز (یکشنبه) در گزارشی تلویزیونی، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) و گرامیداشت سالگرد فتح خرمشهر، گفت: «در این روز باید یاد کرد از مردم گمنامی که نام سرداران بزرگی همچون همت، باکری و خرازی را بارها شنیده‌ایم، اما کمتر از خانواده‌های آنان، زنانی که در پشت جبهه دلگرمی می‌آفریدند، مادران، خواهران و شهروندان عادی که در مقاومت نقش داشتند، نام برده می‌شود.»

وی تاکید کرد: این پیروزی (فتح خرمشهر) بر همه مردم ایران مبارک باد.

سخنگوی دولت با اشاره به پیام‌های منتشر شده در صفحات شخصی رئیس‌جمهور و معاون اول، تصریح کرد: در این پیام‌ها آمده است که «خرمشهر امروز، ایران، خلیج فارس و تنگه هرمز است» و «آزادسازی خرمشهر به ما آموخت که با مقاومت، اتکا به توان داخلی، خردمندی و همدلی می‌توان از بحران‌ها عبور کرد.»

فاطمه مهاجرانی در ادامه تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال بیش از ۴۴۰۰ مدرسه شهری به شبکه فیبر نوری تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ خبر داد. این اقدام در راستای تحقق عدالت ارتباطی و هوشمندسازی مدارس صورت گرفته است، «عدالت آموزشی» موضوعی است که سالهاست مورد مطالبه فعالان حوزه آموزش و پرورش قرار داد و یکی از مهمترین شقوق تحقق عدالت آموزشی، عدالت ارتباطی است.

وی افزود: بانک مرکزی در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۵ را به مبلغ ۲۷۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و پست بانک ابلاغ کرده است.

سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره تسهیلات به ارزش هزار و ۷۶ همت برای حمایت از تولیدکنندگان (تحت تأثیر تغییرات سیاست ارزی) پرداخت شده است.

مهاجرانی گفت: زیر مجموعه های صنعت برق با طراحی و اجرای ۱۴ ابر پروژه در ۲ بخش عرضه و تقاضا توانسته اند، برنامه‌های منسجمی را برای پایداری شبکه و مدیریت مصرف تدوین کنند. مدیرعامل توانیر نیز اعلام کرده است که ۷۵ درصد از مشترکان خانگی زیر الگوی مصرف قرار دارند، ضمن تقدیر از مردم عزیز ایران که با مدیریت مصرف، یاری رسان دولت هستند، یادآور میشود که در صورت صرفه جویی ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هزینه قبوض این مشترکان تا ۳۰ درصد کمتر خواهد شد.

وی با اشاره به اظهارات معاون برق و انرژی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: هزینه‌های جاری عملیاتی نیروگاه‌ها با تکیه بر دانش‌بنیان‌ها به کمتر از یک‌پنجم نرخ جهانی (بدون احتساب سوخت) کاهش یافته و بیش از ۹۰ درصد تجهیزات صنعت برق از جمله توربین‌ها، ترانسفورماتورها و سامانه‌های اندازه‌گیری در داخل تولید می‌شود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت کار فراخوانی برای دریافت نظرات کارشناسی درباره لایحه «نظام جدید تأمین اجتماعی» منتشر کرده است. این وزارتخانه بر مواردی چون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم در دو سال متوالی و بازگرداندن بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی تمرکز دارد.

وی در ادامه به اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد و گفت: این بنیاد در قالب «نهضت دیدار» بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان انجام داده است.

مهاجرانی همچنین از تصمیم جدید برای بازسازی دانشگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی خبر داد و افزود: معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در نشستی با وزیر اقتصاد، با توجه به تنگناهای بودجه‌ای، تمهیداتی اندیشیده است. بر این اساس، سهمی از اعتبار مالیاتی بخش‌های راهبردی تعیین‌شده در چهار دانشگاه و انستیتو پاستور، به بازسازی آزمایشگاه‌های آسیب‌دیده اختصاص می‌یابد.