آیین گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سردار محمد باقری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سردار شهید محمد باقری بعد از ظهر امروز (پنجشنبه، ۲۱ خرداد) با حضور خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان، فرماندهان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد.



در این مراسم سردار حسین معروفی معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا، سردار حسن کرمی معاون عملیات فراجا، سردار علی فدوی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس،