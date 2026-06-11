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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

آیین گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سردار محمد باقری برگزار شد

آیین گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سردار محمد باقری برگزار شد

مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سردار شهید محمد باقری با حضور خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان، فرماندهان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سردار شهید محمد باقری بعد از ظهر امروز (پنجشنبه، ۲۱ خرداد) با حضور خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان، فرماندهان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد.

در این مراسم سردار حسین معروفی معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا، سردار حسن کرمی معاون عملیات فراجا، سردار علی فدوی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس،

کد مطلب 6857328
هادی رضایی

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