به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اسماعیلی روز چهارشنبه در آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی فاز نخست محور زنجان–قره‌پشتلو اظهار کرد: امروز شاهد آغاز یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی حوزه راه استان هستیم؛ پروژه‌ای که سال‌ها از سوی مردم منطقه قره‌پشتلو مطالبه شده و اجرای آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقلی، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و تسهیل دسترسی ساکنان این منطقه به مرکز استان داشته باشد.

وی با اشاره به روند پیگیری و آماده‌سازی این طرح افزود: در پی سفر پاییز سال گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به استان زنجان و بازدید میدانی از محور قره‌پشتلو، دستورات لازم برای تسریع در روند اجرایی پروژه صادر شد و مجموعه اقدامات فنی، مطالعاتی، اداری و اجرایی مورد نیاز برای آغاز عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان ادامه داد: طی ماه‌های گذشته، مراحل مطالعه، تهیه اسناد فنی، برگزاری فرآیندهای قانونی و انتخاب پیمانکار با جدیت دنبال شد و در نهایت قرارداد اجرای پروژه با یک پیمانکار دارای رتبه یک ملی منعقد شد تا عملیات اجرایی آن مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب آغاز شود.

اسماعیلی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه از فردا به‌صورت رسمی وارد فاز اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد با نظارت مستمر، تأمین به‌موقع منابع و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، پروژه در چارچوب زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده پیش برود و در موعد مقرر در اختیار مردم منطقه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: بهسازی محور زنجان–قره‌پشتلو علاوه بر ارتقای ایمنی تردد و کاهش مخاطرات جاده‌ای، زمینه تسهیل رفت‌وآمد، بهبود دسترسی روستاها و مناطق مختلف این بخش، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و فراهم شدن بسترهای مناسب‌تر برای توسعه اقتصادی، کشاورزی و اجتماعی منطقه را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان در ادامه از حمایت‌ها و پیگیری‌های مسئولان ملی و استانی برای آغاز این پروژه قدردانی کرد و گفت: لازم می‌دانم از همراهی و حمایت‌های رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، استاندار زنجان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و همچنین نمایندگان مردم شهرستان‌های زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی که در مراحل مختلف پیگیری، تأمین اعتبار و اخذ مجوزهای لازم نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه تشکر کنم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان خود را متعهد به خدمت‌رسانی مستمر به مردم می‌داند و با وجود تمامی محدودیت‌ها و شرایط موجود، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار حوزه راه را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در تحقق توسعه متوازن مناطق مختلف استان گفت: ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار است و امیدواریم با بهره‌برداری از این پروژه، بخشی از نیازها و مطالبات مردم شریف منطقه قره‌پشتلو محقق شود و گام مؤثری در مسیر توسعه استان زنجان برداشته شود.