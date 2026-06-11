توافق ایران و آذربایجان برای پایش منابع آب ارس

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه‌وپنجمین اجلاس کمیسیون دائمی بهره‌برداری از منابع آب و انرژی رودخانه مرزی ارس با مسئولیت دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو و با حضور نمایندگان شرکت‌های آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل، همچنین نمایندگان بخش آب جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان، از ۱۸ تا ۲۱ خردادماه در شهر مرزی جلفا برگزار شد.

در این اجلاس، طرفین با بررسی روند اجرای توافقات سال گذشته، آخرین وضعیت منابع آب حوضه رودخانه ارس، چالش‌های موجود و راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس توافقات انجام‌شده و پس از بررسی شرایط هیدرولوژیکی و پیش‌بینی آورد رودخانه ارس در سال آبی جاری، جداول مربوط به آبگیری و رهاسازی آب در سدهای ارس و میل‌مغان تنظیم و به تأیید دو طرف رسید.

همچنین در راستای گسترش همکاری‌های فنی و تقویت نظام پایش منابع آب، ایران و جمهوری آذربایجان با احداث ۱۱ ایستگاه آب‌سنجی در طول رودخانه مرزی ارس موافقت کردند و برنامه زمان‌بندی ساخت و بهره‌برداری از این ایستگاه‌ها نیز در صورتجلسه مشترک ثبت شد.

احداث این ایستگاه‌ها می‌تواند در افزایش دقت اندازه‌گیری‌ها، تسهیل تبادل داده‌های هیدرولوژیکی و مدیریت بهینه منابع آب مشترک میان دو کشور نقش مؤثری ایفا کند.

ایران و جمهوری آذربایجان از طریق رودخانه ارس دارای مرز مشترک هستند و در این محدوده تاکنون سد ارس با ظرفیت ۱.۲ میلیارد مترمکعب، سد خداآفرین با گنجایش ۱.۶ میلیارد مترمکعب و سد تنظیمی ارس با قابلیت ۲ میلیارد مترمکعب احداث و بهره‌برداری شده است.