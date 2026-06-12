پایان ۱۰ سال انتظار؛ موانع اجرای پروژه قوس ۱۸۰۰ متری خوانسار رفع شد

محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه دو بانده شدن ورودی جنوبی شهر خوانسار موسوم به «قوس ۱۸۰۰ متری» اظهار کرد: این پروژه بیش از ۱۰ سال به دلایل مختلف معطل مانده بود و در این مدت، متأسفانه شاهد وقوع حوادث متعدد رانندگی و جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز، اعم از ساکنان منطقه و مسافران عبوری، در این محدوده بوده‌ایم.

وی افزود: شهرداری خوانسار به منظور تسهیل در اجرای این پروژه مهم و رفع موانع موجود، دو توافق بزرگ برای آزادسازی اراضی شخصی واقع در مسیر اجرای طرح انجام داد که بر اساس آن، حدود ۸ هزار مترمربع از اراضی متعلق به خانواده شفیعی و ۱۵ هزار مترمربع از اراضی متعلق به خانواده جگری تملک شد.

جاپلقی ادامه داد: در مجموع ۲۳ هزار مترمربع از اراضی مورد نیاز اجرای پروژه دو بانده شدن این قوس در اختیار شهرداری قرار گرفته و هم‌اکنون تمامی این اراضی در تملک شهرداری است و هیچ‌گونه مانعی از حیث آزادسازی زمین در مسیر اجرای پروژه وجود ندارد.

شهردار خوانسار گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه اداره راهداری، پس از رفع موانع موجود هرچه سریع‌تر کار را شروع کنند تا از بروز حوادث ترافیکی جلوگیری شود.