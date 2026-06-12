مدیر بنادر و دریانوردی عسلویه معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در آیین تکریم و معارفه مدیر بنادر و دریانوردی عسلویه اظهار کرد: بهمن نکیسا از مدیران باسابقه و متخصص حوزه دریانوردی است که سال‌ها در بخش‌های مختلف این حوزه از جمله عملیات دریایی، ایمنی، ثبت شناورها، امور دریانوردان، صدور گواهینامه‌های دریانوردی و مدیریت بندر خارگ، مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده داشته است.

سیاوش ارجمندزاده افزود: با توجه به انتصاب عمران مرادپور طیبی در مسئولیت مدیرکل امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی، از این پس بهمن نکیسا مدیریت بنادر و دریانوردی عسلویه را بر عهده خواهد داشت و انتظار می‌رود با همراهی کارکنان، روند خدمت‌رسانی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه با قوت ادامه یابد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با قدردانی از خدمات عمران مرادپور طیبی در دوران تصدی مسئولیت بنادر عسلویه گفت: به دلیل شرایط و محدودیت‌های موجود در تردد و پروازها، امکان برگزاری مراسم رسمی و حضوری برای تجلیل از وی فراهم نشد، اما مجموعه بنادر و دریانوردی استان قدردان تلاش‌ها و خدمات ارزشمند وی است.

ارجمندزاده با اشاره به سوابق و توانمندی‌های مدیر جدید بنادر و دریانوردی عسلویه بیان کرد: نکیسا مدیری آشنا به حوزه‌های تخصصی دریایی و دارای روحیه تعامل و همکاری است و این ویژگی‌ها می‌تواند به تقویت ارتباطات سازمانی و پیشبرد بهتر مأموریت‌های بندری و دریایی در منطقه کمک کند.

در پایان این مراسم با تقدیر از خدمات عمران مرادپور طیبی، بهمن نکیسا به عنوان مدیر جدید بنادر و دریانوردی عسلویه معرفی شد.