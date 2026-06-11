به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئتمدیره خانه مطبوعات استان اصفهان با حضور رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات کشور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، مسئول گروه رسانه و تبلیغات ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مشاور عالی و رئیس کمیته پیشکسوتان خانه مطبوعات کشور و اعضای هیئتمدیره خانه مطبوعات استان اصفهان بعدازظهر پنجشنبه برگزار شد.
در این نشست، افشار پرویزی بابادی، رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات کشور، با قدردانی از فعالیتهای خانه مطبوعات استان اصفهان، این استان را از استانهای پیشرو در حوزه رسانه دانست و اظهار کرد: اصفهان همواره در نگاه رسانهای کشور جایگاه ویژهای داشته و امروز نیز با برخورداری از ظرفیتهای گسترده رسانهای، آموزشی و فرهنگی، الگویی برای سایر استانها محسوب میشود.
وی با اشاره به فعالیتهای آموزشی خانه مطبوعات اصفهان افزود: برگزاری دورههای آموزشی کاربردی و مستمر برای فعالان رسانهای از نقاط قوت این استان است و این رویکرد موجب پویایی بیشتر و ارتقای سطح حرفهای خبرنگاران و رسانهها شده است.
شکستن فضای جزیرهای رسانهها
رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات دوره جدید، ایجاد ارتباط میان فعالان رسانهای سراسر کشور بوده است، گفت: سالها فضای رسانهای کشور بهصورت جزیرهای اداره میشد و بسیاری از فعالان رسانه حتی یکدیگر را نمیشناختند، اما تلاش شد این فضا شکسته و زمینه تعامل و همافزایی میان رسانهها فراهم شود.
پرویزی بابادی ادامه داد: امروز خانههای مطبوعات استانها ارتباط نزدیکتری با یکدیگر دارند و این مسئله یکی از دستاوردهای مهم دوره جدید مدیریت خانه مطبوعات کشور به شمار میرود.
خانه مطبوعات باید در تصمیمگیریها نقش داشته باشد
وی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در سطح ملی اظهار کرد: خانه مطبوعات ایران در سالهای گذشته از نداشتن مکان مشخص و هویت سازمانی مستقل رنج میبرد، اما در دوره جدید برای نخستین بار مکانی مشخص برای این مجموعه فراهم شد تا بهعنوان نهادی شناختهشده در تعامل با دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها فعالیت کند.
رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات کشور همچنین از صدور کارتهای شناسایی اعضای خانه مطبوعات خبر داد و گفت: روند صدور این کارتها انجام شده و پیگیریهای لازم برای تحویل آنها به اعضا در استانها ادامه دارد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای حقوقی خانه مطبوعات افزود: یکی از چالشهای موجود، اساسنامه این تشکل است که نیازمند اصلاح و بهروزرسانی جدی است و کمیته حقوقی خانه مطبوعات ایران طی ماههای گذشته جلسات متعددی برای اصلاح این سند برگزار کرده است.
پرویزی بابادی با انتقاد از ایجاد تشکلهای موازی در حوزه رسانه تصریح کرد: تجربه استانهای مختلف نشان داده است که ایجاد تشکلهای متعدد، به جای همافزایی، موجب پراکندگی ظرفیتها و بروز اختلافات میشود؛ از اینرو خانه مطبوعات باید بهعنوان مهمترین نهاد صنفی رسانهای کشور تقویت شود.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی رسانهها گفت: موضوع بیمه خبرنگاران، آگهیهای دولتی، حمایت از مطبوعات چاپی، دسترسی رسانهها به اینترنت و استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع و بنگاههای اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که بهصورت جدی در سطح ملی دنبال میشود.
رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات کشور یکی از مطالبات جدی این نهاد را حضور نمایندگان خانه مطبوعات در شوراها و مجامع تصمیمگیر دانست و گفت: همانگونه که سایر تشکلها در تصمیمگیریهای مرتبط با حوزه خود نقش دارند، خانه مطبوعات نیز باید در شوراهای مرتبط با رسانه و اطلاعرسانی دارای کرسی و حق اظهارنظر باشد.
وی همچنین مجتمع رسانهای اصفهان را نمونهای قابل توجه در حوزه زیرساختهای رسانهای توصیف کرد و افزود: امکانات و ظرفیتهای ایجادشده در اصفهان برای بسیاری از استانها یک الگو محسوب میشود و میتواند در توسعه فضاهای رسانهای کشور مورد توجه قرار گیرد.
رسانهها در جنگ روایتها نقش تعیینکننده دارند
در ادامه این نشست، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با تأکید بر نقش راهبردی رسانهها در حفظ انسجام اجتماعی و امنیت ملی اظهار کرد: رسانهها یکی از مؤلفههای اصلی قدرت هستند، اما هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیدهاند و باید در تراز واقعی خود مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که رسانهها در جنگ روایتها نقشی تعیینکننده دارند و اگر این حوزه بهدرستی تقویت نشود، نمیتوان انتظار داشت در بزنگاههای حساس، روایت درست و دقیق از مسائل کشور و جامعه به افکار عمومی منتقل شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به ضرورت هدفمند شدن مطالبهگری رسانهها تصریح کرد: مطالبهگری رسانهای باید از سطح مسائل روزمره عبور کند و به سمت موضوعات ریشهای، تخصصی و اثرگذار حرکت کند تا بتواند در بهبود فرآیندهای مدیریتی و اجتماعی نقشآفرینی بیشتری داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت کاهش وابستگی خانه مطبوعات تأکید کرد و گفت: این مجموعه باید تا حد امکان به سمت استقلال بیشتر حرکت کند تا بتواند با قدرت و اثرگذاری بالاتری مطالبات صنفی و حرفهای فعالان رسانهای را دنبال کند.
خبرنگاری باید به مسیر تخصصی تبدیل شود
در ادامه این نشست، بر ضرورت توسعه زیرساختهای رسانهای، شفافسازی در فرآیندهای صنفی، ساماندهی بهتر ظرفیتهای موجود و نگاه بلندمدت به حوزه رسانه تأکید شد و حاضران، حرفه خبرنگاری را نیازمند حرکت به سمت یک مسیر تخصصی، علمی و مبتنی بر آموزشهای مستمر دانستند.
همچنین در این نشست، بر استفاده از ظرفیت پیشکسوتان رسانه، تقویت جایگاه خانه مطبوعات در تصمیمگیریها و تدوین چشماندازی فراتر از مسائل روزمره برای رسانهها تأکید شد؛ موضوعی که به اعتقاد سخنرانان میتواند زمینهساز ارتقای جایگاه حرفهای رسانهها در سطح استان و کشور باشد.
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