به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در فضای مجازی نوشت: رژیم صهیونیستی باید بداند که اشغالگری، تجاوز و جنایات مستمر علیه مردم جنوب لبنان هرگز اراده ملت مقاوم لبنان و رزمندگان حزب‌الله را در هم نخواهد شکست.

وی با بیان اینکه جنوب لبنان همواره سرزمین عزت، مقاومت و ایستادگی بوده و خواهد ماند، بیان کرد: حزب‌الله به عنوان نماد مقاومت و عزت امت اسلامی، همچنان در خط مقدم دفاع از لبنان و مقابله با زیاده‌خواهی‌های رژیم اشغالگر باقی خواهد ماند و وعده الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل تحقق خواهد یافت.