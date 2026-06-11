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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

تجاوز و جنایات اراده ملت مقاوم لبنان و حزب‌الله را درهم نخواهد شکست

تجاوز و جنایات اراده ملت مقاوم لبنان و حزب‌الله را درهم نخواهد شکست

فرمانده نیروی قدس سپاه نوشت: رژیم صهیونیستی باید بداند که اشغالگری، تجاوز و جنایات مستمر علیه مردم جنوب لبنان هرگز اراده ملت مقاوم لبنان و رزمندگان حزب‌الله را در هم نخواهد شکست. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در فضای مجازی نوشت: رژیم صهیونیستی باید بداند که اشغالگری، تجاوز و جنایات مستمر علیه مردم جنوب لبنان هرگز اراده ملت مقاوم لبنان و رزمندگان حزب‌الله را در هم نخواهد شکست.

وی با بیان اینکه جنوب لبنان همواره سرزمین عزت، مقاومت و ایستادگی بوده و خواهد ماند، بیان کرد: حزب‌الله به عنوان نماد مقاومت و عزت امت اسلامی، همچنان در خط مقدم دفاع از لبنان و مقابله با زیاده‌خواهی‌های رژیم اشغالگر باقی خواهد ماند و وعده الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل تحقق خواهد یافت.

کد مطلب 6857399
محسن صمیمی

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