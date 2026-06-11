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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

سردار عبداللهی: صادرات نفت و گاز یا برای همه است یا هیچ‌کس

سردار عبداللهی: صادرات نفت و گاز یا برای همه است یا هیچ‌کس

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) نوشت:با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه زیرساخت های نفت ایران، اعلام می گردد یا صادرات نفت و گاز برای همه است و یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) در پیامی نوشت: آمریکا از یک سو حرف از توافق و مذاکره می زند و از سوی دیگر شرارت می کند و این تناقض آشکار در رفتار و گفتار آمریکا عامل اصلی ناامنی در منطقه است و به همین دلیل امنیت تجارت و اقتصاد بین المللی و کشورها، بویژه تنگه هرمز را به خطر انداخته است.

وی افزود: سران آمریکا به دلیل عدم شناخت درست از ملت شرافتمند و شجاع ایران و نیروهای مسلح مقتدر آن دور تسلسل باطلی را طی می کنند و دروغ های مکرر آمریکا یکی از نشانه های آن است.

سردار عبداللهی بیان کرد: آنها با تبلیغات و جنگ رسانه ای هرگز نمی توانند حقارت و شکست های پی در پی خود در جنگ با ایران اسلامی را جبران و یا جنگ افروزی خود را پنهان نمایند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه هشدار می دهیم چنانچه آمریکا بار دیگر بخواهد حملاتی را علیه ایران قهرمان انجام دهد، پاسخی شدیدتر از قبل دریافت خواهد کرد و آتش جنگ علاوه بر ناامنی در منطقه، فراگیر و گسترده تر خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه زیرساخت های نفت ایران، اعلام می گردد یا صادرات نفت و گاز برای همه است و یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت.

کد مطلب 6857407
محسن صمیمی

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